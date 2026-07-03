मुसळधार, मध्यम, हलका पाऊस... ‘रेड, ऑरेंज यलो’ कोणता अलर्ट काय सुचवतो?

मुंबई | जून महिन्यात पावसानं ओढ दिल्यानंतर जुलै महिन्याच्या अगदी सुरुवातीपासून महाराष्ट्रात पावसानं दमदार हजेरी लावली. कोकण, विदर्भापासू मुंबई नवी मुंबईत पावसानं चांगलाच जोर धरला. राज्याच्या घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये दाट धुक्याची चादर पसरली आणि तिथं हवामानाचे हे सर्व तालरंग पाहता हवामान विभागानं लगेचच यलो, रेड आणि ऑरेंज असे अलर्ट जारी केले. राज्यातील प्रत्येक भागाला अनुसरून हे अलर्ट देण्यात आले. पावसाच्या धर्तीवर त्यांचा नेमका अर्थ होतो तरी काय? कोणता अलर्ट कधी जारी केला जातो? माहितीये...
ग्रीन अलर्ट
एखाद्या ठिकाणी 15 मिमी ते 64 मिमी पाऊस अपेक्षित असल्यास त्या भागांसाठी ग्रीन अलर्ट जारी केला जातो. या अलर्टमध्ये परिस्थितीला अनुसरून नागरिकांना कोणतीही चिंता करण्याची गरज नसते.
यलो अलर्ट
पावसादरम्यान एखाद्या भागात 64 मिमी ते 115 मिमीदरम्यान पाऊस झाल्यास तिथं यलो अलर्ट दिला जातो. हा सौम्य संकटाचा इशारा असतो. जिथं आपत्तीचा सामना करण्यासाठी यंत्रणासुद्धा सतर्क होतात.
ऑरेंज अलर्ट
पावसाचं प्रमाण 115 ते 204 मिमी इतकं असल्यास त्या भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात येतो. हा असा पाऊस असतो ज्यादरम्यान नैसर्गित आपत्ती, माहापूरासमान परिस्थिती ओढावली जाऊ शकतो. वाऱ्याचा वेग, पावसाचं प्रमाण अशा एकंदर चित्रामुळं ऑरेंज अलर्टदरम्यान वीजपुरवठा खंडित होणं, जनजीवन विस्कळीत होणं अशी परिस्थिती ओढावू शकते.
रेड अलर्ट
204 मिमीहून अधिक पाऊस झाल्यास किंवा तशी शक्यता असल्यास त्या त्या भागांसाठी रेड अलर्ट जारी केला जातो. ज्यादरम्यान अतिमुसळधार पाऊस, दरडीसमान घटना, पूर अशी संकटं ओढावू शकतात. शहरी भागांमध्ये पाणी साचून जनजीवन विस्कळीत होऊ शकतं. रेड अलर्टदरम्यान आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेलासुद्धा सतर्क राहावं लागतं.
ग्रीन अलर्ट वगळता उर्वरित तिन्ही अलर्टदरम्यान प्रशासकी यंत्रणा सतर्क असतात. ऑरेंज आणि रेड अलर्टमध्ये नागरिकांच्या सहकार्याचीसुद्धा अपेक्षा असते. ज्या कारणास्तवर या दोन अलर्टमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सर्व सूचनांचं पालन केलं जावं असं आवाहन नागरिकांना करण्यात येतं. रेड आणि ऑरेंज अलर्टमध्ये संकटाची व्याप्ती मोठी असू शकते. ज्यामुंळं या दोन्ही अलर्टकडे गांभीर्यानं पाहिलं जातं.