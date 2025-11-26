लग्नाच्या रिसेप्शनमध्येच नवरदेवाचा मृत्यू; लग्नाच्या हॉलवरुन वऱ्हाडी स्माशानात पोहचले

Amravti News : लग्नसोहळा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील आनंदाचा क्षण असतो. आयुष्याची नवी सुरुवात असते. वधू वर सुखी संसाराची स्वप्न पाहतात. मात्र, आयुष्याची सुरुवात होण्याआधीच होत्यचं नव्हतं झाले आहे. लग्नाच्या विधी पार पडल्या आणि नंतर लग्नाच्या रिसेप्शनमध्येच नवरदेवाचा मृत्यू झाला आहे. अमरावतीत ही घटना घडली आहे.
अमरावतीत वरुड तालुक्यातील पुसला मध्ये लग्नसोहळ्यात ही हृदयद्रावक घटना घडली आहे. लग्नानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात नवरदेवाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. अमोल गोड असे मृत्यू झालेल्या नवरदेवाचे नाव आहे.
अमोल याच्या लग्नाच्या विधी पार पडल्या. यानंतर रिप्सेशन सोहळा सुरु झाला. लग्नासाठी आलेले नातेवाईक, पाहुणे मंडळी वधू वराला शुभेच्छा देत होते. लग्नसाहोळ्याचा कार्यक्रम आनंदात सुरु होता. यावेळी अचानक अमोल याला चक्कर आली. मंडपात खळबळ माजली. पाहुण्यांची धावपळ झाली. अमोल याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. लग्नाचा आनंद क्षणात दुःखदायक शोकांतिका ठरला. वर आणी वधूच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. वरुड तालुक्यातील पुसला गावात शोककळा पसरली. कोतवाल म्हणून कार्यरत असलेल्या अमोल गोड यांचा दुर्दैवी अंत झाला आहे. लग्नाच्या हॉलवरुन वऱ्हाडी स्माशानात पोहचले.
नाशिकमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. नाशिक शहरातील एका इंग्रजी माध्यमात इयत्ता सहावीत शिकणा-या विद्यार्थिनीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. शाळेच्या गेटमधून आत प्रवेश करत असतानाच विद्यार्थीनीला चक्कर आली आणि ती कोसळली. शिक्षकांच्या ही बाब लक्षात येताच तिला खाजगी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र रुग्णालयातल्या डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. या विद्यार्थिनीला हृदयाशी संबंधित आजार असल्याने तिला हृदयविकाराचा झटका आला असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.