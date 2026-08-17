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सर्वात मोठी बातमी! नाशिक, रायगडच्या पालकमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा; कोणाची लागली वर्णी?

मागील दोन वर्षांपासून या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार याबद्दल खलबतं सुरु होती अखेर या दोन्ही पदांवरील नियुक्त्या जाहीर झाल्या आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:55 PM IST
सर्वात मोठी बातमी! नाशिक, रायगडच्या पालकमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा; कोणाची लागली वर्णी?
Image Credit: अधिकृत शासन आदेश जारी करत जाहीर करण्यात आली नावं (फाइल फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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