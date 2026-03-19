Gudi Padwa Gold Silver Price Today : गुढीपाडव्याला सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय? वाचा 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट, शुभ मुहूर्त पाहा

What are the Gold-Silver Rates Today : गुढीपाडवा हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक आहे. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदी करणे शुभ मानले जाते. इराण-इस्त्राइल युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारावर पाहिला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसापासून सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाल्याच पाहिला मिळालं नाही. पण आज सोन्यामध्ये किळकोळ वाढ झाली आहे. तु्म्ही सोने खरेदी करण्यासाठी सोनं मार्केटमध्ये जाणार असाल तर जाणून घ्या आजचे 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट
गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या दरांत विक्रमी वाढ झालीयं. सोनं प्रति तोळा 1 लाख 56 हजार रुपयांवर पोहोचल आहे. आज गुढीपाडव्यानिमित्त सोनं आणि चांदीचे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील, असा अंदाज सराफ बाजाराने व्यक्त केलायं. दर वाढले असले, तरीही ग्राहकांचा या मौल्यवान धातूच्या खरेदीचा उत्साह कमी झालेला नाही. आज गुढीपाडव्याच्या दिवशी सोन्याचा दर किंचित घसरून 1 लाख 55 हजार रुपयांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. तर चांदीचा दर प्रति किलो 2 लाख 56 हजार रुपयांवर स्थिर असून, या मौल्यवान धातूच्या खरेदीतही नाण्यांना विशेष मागणी आहे.
मुंबई मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. मुंबई मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. मुंबई मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.
नागपूर मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. नागपूर मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. नागपूर मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.
पुणे मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. पुणे मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. पुणे मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.
नाशिक मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. नाशिक मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. नाशिक मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.