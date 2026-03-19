Gudi Padwa Gold Silver Price Today : गुढीपाडव्याला सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय? वाचा 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट, शुभ मुहूर्त पाहा

Gold Price Today in India 19 March 2026 : आज गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सोने खरेदी करण्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आज सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ पाहिला मिळाली आहे. सोने खरेदीसाठी जाण्यापूर्वी जाणून घ्या 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट

नेहा चौधरी | Updated: Mar 19, 2026, 09:16 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today : गुढीपाडवा हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक आहे.  गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदी करणे शुभ मानले जाते. इराण-इस्त्राइल युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारावर पाहिला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसापासून सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाल्याच पाहिला मिळालं नाही. पण आज सोन्यामध्ये किळकोळ वाढ झाली आहे. तु्म्ही सोने खरेदी करण्यासाठी सोनं मार्केटमध्ये जाणार असाल तर जाणून घ्या आजचे 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट

गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर सोनं महागलं

गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या दरांत विक्रमी वाढ झालीयं. सोनं प्रति तोळा 1 लाख 56 हजार रुपयांवर पोहोचल आहे. आज गुढीपाडव्यानिमित्त सोनं आणि चांदीचे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील, असा अंदाज सराफ बाजाराने व्यक्त केलायं. दर वाढले असले, तरीही ग्राहकांचा या मौल्यवान धातूच्या खरेदीचा उत्साह कमी झालेला नाही. आज गुढीपाडव्याच्या दिवशी सोन्याचा दर किंचित घसरून 1 लाख 55 हजार रुपयांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. तर चांदीचा दर प्रति किलो 2 लाख 56 हजार रुपयांवर स्थिर असून, या मौल्यवान धातूच्या खरेदीतही नाण्यांना विशेष मागणी आहे.

 

तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर पाहा

मुंबई मध्ये सोन्याचा आजचा दर

मुंबई मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. मुंबई मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. मुंबई मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.

नागपूर मध्ये सोन्याचा आजचा दर

नागपूर मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. नागपूर मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. नागपूर मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.

पुणे मध्ये सोन्याचा आजचा दर

पुणे मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. पुणे मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. पुणे मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.

नाशिक मध्ये सोन्याचा आजचा दर

नाशिक मध्ये सोन्याचा आजचा दर 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,57,890 रुपये आहे. नाशिक मध्ये आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. आहेत. नाशिक मधील सोन्याचा आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे, सोन्याचा आजचा दर ₹1,57,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (₹1,57,890) आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

