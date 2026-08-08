/62 KM च्या रस्त्यावर तब्बल 1,235 खड्डे; कोकणातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या राष्ट्रीय महामार्गाची भयानक अवस्था

गुहागर–विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग : पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या गुहागर–विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाची सध्या अक्षरशः चाळण झाली आहे. पाटण ते चिपळूण या अवघ्या 62 किलोमीटरच्या टप्प्यात तब्बल 1,235 धोकादायक खड्डे पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो वाहनचालकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असून नागरिक आणि प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..
चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी या महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वतः खड्ड्यांची मोजणी केली.या पाहणीदरम्यान या रस्त्याची झालेली दुरवस्था आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर आला आहे..
रस्त्यावरील अनेक खड्डे अर्धा ते एक फूट इतके खोल आहेत.सध्या पावसाचे पाणी या खड्ड्यांमध्ये साचल्यामुळे वाहनचालकांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज येत नाही.दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडून होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत अनेक गंभीर अपघात झाले असून काहींचा नाहक बळी गेल्याचा आरोपही स्थानिक नागरिकांनी केला आहे..
दरवर्षी रस्ते दुरुस्ती आणि देखभालीवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो.तरीही पहिल्याच पावसात राष्ट्रीय महामार्गाची अशी चाळण कशी होते? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.निकृष्ट दर्जाचे काम करणारे ठेकेदार आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्या संगनमतावरच नागरिकांनी संशय व्यक्त केला आहे..
पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात जाण्यासाठी आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने हा महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.मात्र,सध्या या महामार्गाला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी संबंधित विभागाने आणि प्रशासनाने तात्काळ या महामार्गावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी व वाहनधारकांनी दिला आहे.