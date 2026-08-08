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62 KM च्या रस्त्यावर तब्बल 1,235 खड्डे; कोकणातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या राष्ट्रीय महामार्गाची भयानक अवस्था

पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या गुहागर–विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाची अक्षरशः चाळण झाली आहे. पाटण ते चिपळूण या अवघ्या 62 किलोमीटरच्या रस्त्यावर तब्बल 1,235 खड्डे असल्याचा धक्कादायक दावा समोर आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:37 PM IST
62 KM च्या रस्त्यावर तब्बल 1,235 खड्डे; कोकणातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या राष्ट्रीय महामार्गाची भयानक अवस्था

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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