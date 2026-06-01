/Explained : दोन आंब्यांवरुन सुरु झालेला वाद ते शासनाची भूमिका, गुहागरच्या गोपाळगडावरील नेमका वाद काय?

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर (अंजनवेल) येथील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यावर 29 मे रोजी फिरायला गेलेल्या पर्यटकांनी तिथली आंबे उचलल्यामुळे स्थानिक कुटुंबाने त्यांना अडवून "हा किल्ला आमची खाजगी मालमत्ता आहे" असा दावा केल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गोपाळगड किल्ल्यावर पर्यटनासाठी आलेल्या एका कुटुंबाने किल्ल्याच्या परिसरात झाडावरून खाली पडलेले दोन आंबे उचलले.पर्यटकांना रोखले: तिथे उपस्थित असलेल्या मणियार (मनेर) कुटुंबातील व्यक्तीने पर्यटकांना आंबे उचलण्यापासून रोखले, त्यांच्याशी वाद घातला आणि काही वेळ डांबून ठेवल्याचाही आरोप आहे.
"तुम्ही कोणाला विचारून आंबे उचलले? गोपाळगड ही आमची खाजगी मालमत्ता आहे, ती भारत सरकारने आम्हाला विकली आहे," असा दावा त्या व्यक्तीने व्हिडिओमध्ये केला. किल्ल्याचा इतिहास आणि खाजगी मालकीचा दावा 1960 च्या लिलावात केल्याच म्हटलं आहे. मणियार कुटुंबाच्या दाव्यानुसार, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1960 च्या दशकात तत्कालीन भारत सरकारने (Government of India) एका लिलावात (Auction) हा किल्ला त्यांना विकला होता.सरकारी दप्तरात आणि महसूल विभागाच्या (Revenue Department) ढिसाळ कारभारामुळे या ऐतिहासिक किल्ल्याची नोंद केवळ 'कातळवन जमीन' (खडकाळ/बंजर जमीन) अशी झाली होती. तिथे ऐतिहासिक किल्ला असल्याची नोंद नसल्याने अवघ्या 220 ते 300 रुपयांत या जमिनीचा लिलाव झाला होता.हापूसची बाग: जागा ताब्यात आल्यानंतर मणियार कुटुंबाने किल्ल्याच्या आत मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंब्यांची बाग तयार केली आणि तिथले गट क्रमांक 82 व 83 त्यांच्या खाजगी सातबाऱ्यावर नोंदवले गेले.
हा किल्ला सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडून 'राज्य संरक्षित स्मारक' म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे.शासकीय त्रुटींमुळे यापूर्वीही मालकी हक्काबाबत वाद झाले होते, मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर या किल्ल्याचा 'संरक्षित स्मारकाचा' दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे जेणेकरून तो सर्वसामान्यांसाठी खुला राहील. ऐतिहासिक वारसा असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ला कोणाची खाजगी मालमत्ता कशी असू शकतो, असा सवाल करत दुर्गप्रेमी संघटनांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गडाची खाजगी मालकी पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अभिनेत्री शर्मिला राजाराम शिंदे हीने झी 24 तासने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओ खाली कमेंट केली आहे. यामध्ये तिने म्हटलं आहे की, "हे खरं आहे की गोपाळगड ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आहे. मी पहिल्यांदा जेव्हा तिथे गेले होते तेव्हा मी सुद्धा शॉक झाले होते आणि साहजिक आहे की कुणाचाही ह्या गोष्टीवर विश्वास बसणार नाही. कारण गड किल्ले हे सरकारच्या अंडर असतात. त्यामुळे हे दादा जे तिथे फिरायला गेले होते त्यांचा मुद्दा बरोबर आहे की खासगी मालमत्ता असेल तर किल्ल्याच्या बाहेर तसं नमूद केलं पाहिजे. नाहीतर लोकांना कसं कळणार. एकतर खासगी प्रॉपर्टी असणं हे विश्वास बसण्याच्या पलीकडचं आहे त्यामुळे तसा बोर्ड लावणे अत्यावश्यक आहे. पण हे जे मालक हुज्जत घालत आहेत ते अत्यंत अर्थहीन आणि मुजोरीची उत्तर देत आहेत. तिथे भरपूर घोळ आहे. गूगल करा फार विचित्र प्रकार आहे हा."