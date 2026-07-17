/गुहागरमधील माळरानात सापडला हाडांचा सांगाडा, मे महिन्यापासून बेपत्ता असलेल्या प्रमोद कांबळे...; परिसरात खळबळ

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागरमध्ये शुक्रवारी धक्कादायक घटना समोर आली. सकाळी माळरानात हाडांचा सांगाडा सापडल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आल्यावर ते घटनास्थळी पोहोचले. तपासदरम्यान हाडांचा सांगाड्यावर असलेल्या कपड्याच्या आधारे तो कोणाचा आहे, याचा अंदाज पोलिसांनी लावला आहे. मे महिन्यापासून बेपत्ता असलेल्या 45 वर्षीय प्रमोद धोंडू कांबळे यांचा तो सांगाडा असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांचा आहे. कुटुंबांनी त्यांच्या बेपत्ता असलेल्या तक्रार पोलिसात दाखल केली होती. तेव्हापासून पोलीस त्यांच्या शोधता होते.
सांगाडा सापडल्यानंतर पोलिसांनी पंचनामा केला असून याप्रकरणात पुढील तपास सुरु आहे. पण या घटनेची माहिती कांबळे कुटुंबाला मिळाल्यानंतर त्यांना धक्का बसला आहे. प्रथमदर्शनी सांगाड्यावरील कपड्यावरून तो प्रमोद कांबळेंचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नातेवाईक आणि स्थानिकांची पोलिसांनी चौकशी केली तेव्हा प्रमोद कांबळे यांना फिट्सचा त्रास असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. अशास्थितीत माळरानात गेलं असताना त्यांना अचानक फिट्सचा त्रास झाल्यामुळे त्यांच्या मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांचा आहे.
दरम्यान पोलिसांनी सांगाडा ताब्यात घेतला असून पुढील तपासासाठी तो वैद्यकीय विभागाकडे सोपवला आहे. तसंच पोलिसांनी या घटनेची कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे. दरम्यान प्रमोद कांबळे यांच्या मृत्यू नेमकं कोणत्या कारणामुळे झाला हे शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
या घटनेमुळे कुटुंबासोबत मुंढर-ओळवणवाडी परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मे महिन्यापासून बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीचा अशा दुदैवी मृत्यूमुळे परिसरात एकच शोककळा पसरली आहे.
दरम्यान नाशिक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध दुगारवाडी धबधब्यावर घडलेल्या दुर्दैवी घटनेने पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय.. त्र्यंबकेश्वरजवळील या धबधब्यावर फिरण्यासाठी गेलेल्या 10 जणांच्या ग्रुपमधील 20 वर्षीय अभिजीत नवनाथ पवार याचा पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात बुडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे मित्रपरिवारावर शोककळा पसरली असून परिसरात हळहळ व्यक्त होतेय.. दरवर्षी पावसाळ्यात अशा दुर्घटना घडत असतानाही पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षा व्यवस्था, धोकादायक ठिकाणांवरील नियंत्रण आणि पर्यटकांनी घ्यावयाची खबरदारी याबाबत पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत..