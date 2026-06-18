समाजात 'सायबर सुरक्षेची ' मानसिकता रुजविणे महत्त्वाचे : प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

मुंबई: डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे लिखित ‘डिमिस्टिफाइंग सायबरसिक्युरिटी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी आजच्या डिजिटल युगातील सायबरसुरक्षेच्या वाढत्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला.
कार्यक्रमाचे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले श्री. सिंह म्हणाले, सध्याच्या काळात सायबरसुरक्षेला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात डेटा संरक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण आणि वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता यांसारख्या विविध कारणांमुळे प्रत्येक व्यक्तीसाठी सायबरसुरक्षेचे महत्त्व स्पष्ट होते. त्यामुळे समाजामध्ये सायबरसुरक्षेची मानसिकता विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सायबरसुरक्षेच्या बदलत्या आणि विकसित होत असलेल्या परिदृश्यावर आधारित डॉ. दुबे यांच्या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आयोजित या कार्यक्रमास विविध मान्यवर, उद्योग क्षेत्रातील नेते तसेच सायबरसुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान, सन्माननीय अतिथी म्हणून माजी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत (निवृत्त), पीडब्ल्यूसी इंडिया येथील रिस्क कन्सल्टिंग सर्व्हिसेसचे पार्टनर व लीडर सिद्धार्थ विश्वनाथ, तसेच ब्लूम्सबरी इंडिया पब्लिशिंगचे मनीष खुराना उपस्थित होते.
प्रधान सचिव श्री. सिंह म्हणाले, सुरक्षा म्हणजे केवळ नियमांचे पालन करणे नव्हे; सुरक्षा आपल्या मनात असते. अनेकदा उत्कृष्ट काम करणारे लोक प्रभावीपणे बोलू किंवा लिहू शकत नाहीत. मात्र, दुर्गा प्रसाद दुबे यांच्यासारखी व्यक्ती जेव्हा लेखन करते, तेव्हा ते वाचकांसाठी एक मोठी भेट ठरते. आयुष्यात कधीतरी काहीतरी लिहावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते.
ते पुढे म्हणाले, “कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आजच्या युगात, जिथे यंत्रे एका आठवड्यात मानवजातीने आजवर निर्माण केलेल्या शब्दांपेक्षा अधिक शब्द निर्माण करतात, तिथे मानवाने लेखन करणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. ब्लॉग लिहिण्या पासून सुरुवात करा. ते कोणी वाचले नाही तरी हरकत नाही. नंतर त्यांचे संकलन करा. ते तुमच्या जीवनप्रवासाचा किंवा इतिहासाचा एक भाग बनतील.
ते पुढे म्हणाले, भारताकडे जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपैकी एक आहे. देशासमोर विविध प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांची आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीतही तुमच्यासारख्या व्यक्तींच्या योगदानामुळे भारत योग्य दिशेने जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करत आहे. आगामी काळात भारताच्या प्रगतीचा भक्कम पाया सायबर सुरक्षेवर उभारला जाईल, असा मला विश्वास आहे.
यावेळी पुस्तकाचे लेखक डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे म्हणाले, सायबर सुरक्षेचा विषय अनेक गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांशी संबंधित आहे. या पुस्तकाद्वारे या सर्व प्रक्रिया सोप्या आणि सहज समजणाऱ्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
सायबर सुरक्षेबाबत असलेले गैरसमज समजून घेण्यास, भविष्यातील आव्हानांचा अभ्यास करण्यास हे पुस्तक वाचकांना मदत करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, या पुस्तकाच्या माध्यमातून विविध संस्थांमध्ये सायबर सुरक्षेची मानसिकता विकसित होऊन अधिक विश्वासार्ह सायबर सुरक्षा वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान म्हणाले, देशाच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्य सीमेवर तैनात असते. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज असते. मात्र, आज ही सीमा प्रत्येकाच्या हातातील मोबाईल फोनच्या रूपाने आपल्या जवळ आली आहे. मोबाईल फोन हे आज आपण सर्वजण सामना करत असलेल्या सर्वात मोठ्या सायबरसुरक्षा आव्हानांपैकी एक आहे. त्याचवेळी, भारत जगातील सर्वात उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तनांपैकी एक अनुभवत आहे. जून २०२५ मध्ये देशातील इंटरनेट कनेक्शनची संख्या १०० कोटी (१ अब्ज) च्या पुढे गेली असून, भारत एक विशाल डिजिटल परिसंस्था म्हणून विकसित होत आहे.
लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत (निवृत्त) यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले आणि लेखक डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. मनीष खुराना यांनी ‘डिमिस्टिफाइंग सायबरसिक्युरिटी’ या पुस्तकाची माहिती उपस्थितांना दिली.
कार्यक्रमाची सुरुवात पारंपरिक दीपप्रज्वलनाने झाली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते पुस्तकाचे औपचारिक प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमास नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे अधिकारी, सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ आणि संशोधक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पुस्तक प्रकाशनानंतर ‘तंत्रज्ञानाच्या पलीकडील सायबर सुरक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातील नेतृत्व, सक्षमता आणि विश्वास’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले.