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समाजात 'सायबर सुरक्षेची ' मानसिकता रुजविणे महत्त्वाचे : प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

डॉ. दुर्गा प्रसाद दुबे लिखित ‘डिमिस्टिफाइंग सायबरसिक्युरिटी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी आजच्या डिजिटल युगातील सायबरसुरक्षेच्या वाढत्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला.

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 18, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:53 PM IST
समाजात 'सायबर सुरक्षेची ' मानसिकता रुजविणे महत्त्वाचे : प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

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Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

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