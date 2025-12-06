कोकणच्या हापूसवर गुजरातचा दावा, भाजप नेते नितेश राणेंची पहिली प्रतिक्रिया

Kokan Hapus Controversy: महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवले जात असल्याचे आरोप होत असताना आता त्यात आणखी एका प्रकरणाची भर पडलीय. पण यावेळेस प्रकल्प नव्हे तर कोकणच्या प्रसिद्ध हापूस आंब्याची चर्चा आहे. गुजरातने हापूस आंब्यावर दावा केलाय, त्यामुळे कोकणकरांमध्ये संतापाची लाट पसरलीय. कोकणचे नेते, मंत्री नितेश राणे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर जगभरातील आणि प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलियातील खवय्यांना हापूसची गोडी लागली आहे. पण, याच कोकणच्या हापूसवर आता गुजरातने दावा केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर नितेश राणे यांनी टीका केली'सुप्रिया सुळेंनी आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सकाळचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजे. कदाचित त्या लग्नाच्या तयारीत व्यस्त असतील. भाषण ऐकले तर त्यांना संबंधित प्रकल्प किती लवकर पूर्ण होईल याची कल्पना येईल', असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनावर नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "हिंदू राष्ट्रांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणारा मनसे हा पक्ष उदयास येत आहे. हिंदुरुदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या छत्रछायेत तयार झालेले राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची कास धरून राजकारण केले तर त्यांच्यात बाळासाहेबांची छाप दिसेल. हिंदुत्व सोडणाऱ्यांची कशी दुरवस्था झाली हे राज ठाकरेंनी स्वतःच्या घरातच पाहावे. उद्धव ठाकरेंचे पतन आणि त्यांच्या पक्षाची दुर्दशा ही हिंदुत्वापासून दूर जाण्यामुळेच आहे. जो हिंदुत्वापासून दूर गेला, तो संपला.", असे राणे म्हणाले.
पश्चिम बंगालमधील बाबरी मशीदसंबंधित घटनेवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. "बंगाल असो वा आमचा भारत देश, हा हिंदू राष्ट्र आहे. जिथे आमचे हिंदुत्ववादी लोक राहतात, तिथे जिहादी मानसिकतेच्या लोकांना कधीच सहन केले जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लवकरच पश्चिम बंगालमध्येही हिंदुत्व विचारांची सरकार स्थापन होणार असल्याचे', राणे यावेळी म्हणाले.
"कुणीही दावा करू शकतो, त्यात काहीच अडचण नाही. मात्र, आमच्या कोकणातील हापूस आंब्याच्या हक्कासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत. केंद्रात राणे साहेब, सुनील तटकरे साहेब यांसारखे नेते आहेत. आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी एकजुटीने या आंब्याच्या बाजूने उभे राहू आणि त्याचे संरक्षण करू',अशी पहिली प्रतिक्रिया नितेश राणे यांनी दिली. हापूस आंबा जगभरात, विशेषतः अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात लोकप्रिय आहे, आणि हा दावा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकतो, असेही ते पुढे म्हणाले.
वलसाड हापूस म्हणून भौगोलिक मानांकनाची मागणी गुजरातने केली आहे. त्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली आहे. जगात कोकण हापूस, हे हापूस आंब्याला मिळालेले पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन आहे. कोकण हापूसला मानांकन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा शिवनेरी हापूस आंबा नावाने 2022 मध्ये भौगोलिक मानांकनासाठी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने अर्ज केला असून, त्यांच्याकडून कागदपत्रे सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानंतर 2023 मध्ये गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या बाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 30 ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी झाली आहे. त्याला डॉ. विवेक भिडे यांनी कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून कडाडून विरोध केला आहे.
