Marathi News
कोकणच्या हापूसवर गुजरातचा दावा, भाजप नेते नितेश राणेंची पहिली प्रतिक्रिया

kokan Hapus Controversy: गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 6, 2025, 02:30 PM IST
नितेश राणे

Kokan Hapus Controversy: महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवले जात असल्याचे आरोप होत असताना आता त्यात आणखी एका प्रकरणाची भर पडलीय. पण यावेळेस प्रकल्प नव्हे तर कोकणच्या प्रसिद्ध हापूस आंब्याची चर्चा आहे. गुजरातने हापूस आंब्यावर दावा केलाय, त्यामुळे कोकणकरांमध्ये संतापाची लाट पसरलीय. कोकणचे नेते, मंत्री नितेश राणे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर जगभरातील आणि प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलियातील खवय्यांना हापूसची गोडी लागली आहे. पण, याच कोकणच्या हापूसवर आता गुजरातने दावा केला आहे. 

सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर नितेश राणे यांनी टीका केली'सुप्रिया सुळेंनी आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सकाळचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजे. कदाचित त्या लग्नाच्या तयारीत व्यस्त असतील. भाषण ऐकले तर त्यांना संबंधित प्रकल्प किती लवकर पूर्ण होईल याची कल्पना येईल', असे ते म्हणाले.

मनसे आंदोलनावर काय म्हणाले? 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनावर नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "हिंदू राष्ट्रांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणारा मनसे हा पक्ष उदयास येत आहे. हिंदुरुदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या छत्रछायेत तयार झालेले राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची कास धरून राजकारण केले तर त्यांच्यात बाळासाहेबांची छाप दिसेल. हिंदुत्व सोडणाऱ्यांची कशी दुरवस्था झाली हे राज ठाकरेंनी स्वतःच्या घरातच पाहावे. उद्धव ठाकरेंचे पतन आणि त्यांच्या पक्षाची दुर्दशा ही हिंदुत्वापासून दूर जाण्यामुळेच आहे. जो हिंदुत्वापासून दूर गेला, तो संपला.", असे राणे म्हणाले.

हिंदुत्वाचे वर्चस्व

पश्चिम बंगालमधील बाबरी मशीदसंबंधित घटनेवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. "बंगाल असो वा आमचा भारत देश, हा हिंदू राष्ट्र आहे. जिथे आमचे हिंदुत्ववादी लोक राहतात, तिथे जिहादी मानसिकतेच्या लोकांना कधीच सहन केले जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लवकरच पश्चिम बंगालमध्येही हिंदुत्व विचारांची सरकार स्थापन होणार असल्याचे', राणे यावेळी म्हणाले. 

काय म्हणाले राणे?

"कुणीही दावा करू शकतो, त्यात काहीच अडचण नाही. मात्र, आमच्या कोकणातील हापूस आंब्याच्या हक्कासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत. केंद्रात राणे साहेब, सुनील तटकरे साहेब यांसारखे नेते आहेत. आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी एकजुटीने या आंब्याच्या बाजूने उभे राहू आणि त्याचे संरक्षण करू',अशी पहिली प्रतिक्रिया नितेश राणे यांनी दिली. हापूस आंबा जगभरात, विशेषतः अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात लोकप्रिय आहे, आणि हा दावा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकतो, असेही ते पुढे म्हणाले.

आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली

वलसाड हापूस म्हणून भौगोलिक मानांकनाची मागणी गुजरातने केली आहे. त्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली आहे. जगात कोकण हापूस, हे हापूस आंब्याला मिळालेले पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन आहे. कोकण हापूसला मानांकन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा शिवनेरी हापूस आंबा नावाने 2022 मध्ये भौगोलिक मानांकनासाठी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने अर्ज केला असून, त्यांच्याकडून कागदपत्रे सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानंतर 2023 मध्ये गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या बाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 30 ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी झाली आहे. त्याला डॉ. विवेक भिडे यांनी कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून कडाडून विरोध केला आहे.

FAQ

१. प्रश्न: गुजरातने कोकणच्या हापूस आंब्यावर नेमका काय दावा केला आहे?

उत्तर: गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने २०२३ मध्ये “वलसाड हापूस” या नावाने भौगोलिक निर्देशक (GI Tag) मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यामुळे कोकणच्या मूळ हापूस आंब्याच्या हक्कावर गुजरातने दावा केला असल्याचे समजले जात आहे.

२. प्रश्न: हापूस आंब्याच्या GI टॅगसाठी कोकणकडून काय भूमिका घेतली जाणार आहे?

उत्तर: मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, कोकणचा हापूस आंबा जगप्रसिद्ध आहे आणि त्याच्या हक्कासाठी महाराष्ट्राचे सर्व नेते एकजूट आहेत. केंद्रात नारायण राणे, सुनील तटकरे यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधी ताकदीने लढतील आणि कोकणच्या हापूसचा GI टॅग महाराष्ट्रालाच मिळेल याची खात्री देतील.

३. प्रश्न: नितेश राणे यांनी राज ठाकरे व मनसेला हिंदुत्वाबाबत काय सल्ला दिला?

उत्तर: नितेश राणे म्हणाले की, राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची कास सोडू नये. हिंदुरुदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा चालवला तरच मनसे यशस्वी होईल. हिंदुत्व सोडल्याने उद्धव ठाकरे व शिवसेनेची जी दयनीय अवस्था झाली, ती राज ठाकरेंनी घरातच पाहावी आणि त्यातून बोध घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

