/जेवण मागितलं म्हणून आईने 2 वर्षांच्या चिमुकलीची केली हत्या, हायकोर्टाकडून महिलेचा जामीन मंजूर

Ahamdabad Court Decision: जेवणासाठी आईकडे हट्ट करणाऱ्या दोन वर्षांच्या चिमुकलीच्या हत्येचा आरोप असणाऱ्या महिलेचा जमीन गुजरात उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. मार्च 2026 मध्ये गुजरात येथे ही हृदयद्रावक घटना घडली होती. या जामिनावर मंजुरी देताना न्यायालयाने म्हटले की, 'भूक ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती मानवी प्रतिष्ठा, न्याय आणि सद्सद्विवेकबुद्धीशी संबंधितबाब आहे'.
सुरतच्या वराछा पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांतर्गत मार्च 2026 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या आणि तीन मुलांची आई असलेल्या लखीबेन सोलंकी यांचा नियमित जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. लखीबेन हिने भुकेमुळे जेवण मागणाऱ्या आपल्या ईशा नावाच्या मुलीला रागाच्या भरात मारहाण केली त्यात तिचा मृत्यू झाला.
संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती हसमुख डी. सुतार यांच्या न्यायालयाने म्हटले की, 'जेव्हा उपासमार एखाद्या मातेला अशा टोकाच्या कृत्यासाठी प्रवृत्त करते. तेव्हा ते अपयश केवळ वैयक्तिक नसून सामूहिक आहे. मानवतेच्या आधारावर निर्णय याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, आरोपी महिला सध्या सात महिन्यांची गरोदर आहे. तसेच तिला आणखी दोन लहान मुले असून, एका मुलाची देखभाल करायला घरी कोणीही नाही. पतीने आधीच सोडले असून ती अत्यंत गरिबीत जगत होती. जरी सरकारी पक्षाने या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला असला, तरी घडलेला प्रकार हा गरिबी आणि उपासमारीमुळे आईच्या हतबलतेतून घडल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने तिला अखेर जामीन मंजूर केला.
जामिनावर सुनावणी देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक माणसाला अन्न, निवारा आणि आरोग्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जेव्हा गरिबी आणि उपासमार एका आईला अशा कृत्याकडे ढकलते, तेव्हा ते वैयक्तिक अपयश नसून सामाजिक न्यायाचा पराभव असतो. निकालात पन्नालाल पटेल यांच्या 'मानवी नी भवाई' या गुजराती कादंबरीचा, व्हिक्टर ह्युगो यांच्या 'ले मिझरेबल्स'चा व महात्मा गांधींच्या विचारांचा उल्लेख केला.
'जगात काही लोक इतके भुकेले आहेत की, त्यांना केवळ भाकरीच्या रूपातच देव दिसू शकतो', या गांधीजींच्या विधानाचा दाखला देत भूक हा आर्थिक मुद्दा नसून मानवी प्रतिष्ठा व नैतिकतेचा प्रश्न आहे. कोणत्याही आईला किंवा मुलाला भुकेच्या लाजिरवाण्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी ही घटना म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.