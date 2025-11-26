शिंदेच्या शिवसेनेला डावललं जातंय का ? गुलाबराव पाटील यांचं 'ते' विधान चर्चेत

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या नाराज आहेत का ? शिंदेच्या शिवसेनेला डावललं जातंय का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याचं कारण आहे गुलाबराव पाटलांनी केलेलं एक विधान..काँग्रेसपासून आम्ही हाच त्रास सहन करत आल्याचं गुलाबराव
पाटलांनी म्हटलं आहे.
महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीसंदर्भात मंत्री गुलाबराव पाटलांनी एक सूचक विधान केलं आहे. काँग्रेसपासून आम्ही हाच त्रास सहन करत आल्याचं गुलाबराव पाटलांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे महायुतीमध्येही शिवसेनेच्या नेत्यांना त्रास होतोय का? असा प्रश्न गुलाबराव पाटलांच्या वक्तव्यानंतर उपस्थित होतोय. कारण मागील काही दिवसांपासून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये आलबेल नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे गुलाबराव पाटलांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
भाजप आणि शिवसेनेमध्ये नेत्यांच्या फोडाफोडीवरूनही नाराजीनाट्य रंगल्याचं पाहायला मिळालं होतं. दरम्यान यानंतर आता गुलाबराव पाटलांनी केलेल्या विधानानंतर विरोधकांनी देखील शिंदेंच्या शिवसेनेला टोला लगावलाय. तर संजय शिरसाट यांनी देखील गुलाबराव पाटलांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला आहे.
गुलाबराव पाटलांनी केलेल्या विधानानंतर महायुतीमध्ये काहीही सुरळीत चालू नसल्याचंच समजतंय.. कारण विधानसभा निवडणुकींतर भाजप- शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये सतत कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून वाद समोर आलाय.. त्यात आता नेत्यांच्या पळवापळवीवरून शिवसेनेनं
नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पुन्हा एकदा महायुतीमधला वाद चव्हाट्यावर आला होता.. मात्र, आता गुलाबराव पाटलांनी केलेल्या विधानानंतर हा वाद इथवर नं थांबता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.