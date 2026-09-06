/‘भाजपवाले पक्ष फोडतात, तुम्हीही...’; गुलाबराव पाटलांच्या वक्तव्याची राज्यभरात होतेय चर्चा

शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री आणि जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या एका मिश्कील वक्तव्याची सध्या राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. मराठी माध्यमाच्या, विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या शाळांची घटती पटसंख्या आणि इंग्रजी माध्यमाकडे वाढणारा पालकांचा कल या मुद्द्यावर बोलताना पाटील यांनी भाजपच्या पक्षफुटीच्या राजकारणाची उपमा दिली. शिक्षकांनीही इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना मराठी शाळांकडे वळवावे, असे त्यांनी म्हटले.
जळगावमध्ये जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित आदर्श शिक्षक पुरस्कार सोहळ्यात गुलाबराव पाटील बोलत होते. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी भाजपच्या राजकीय रणनीतीची तुलना शाळांमधील विद्यार्थीसंख्येशी केली. भाजपकडून इतर पक्षांतील नेत्यांना आपल्या पक्षात घेतले जाते, असा टोला लगावत त्याच धर्तीवर शिक्षकांनी इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना मराठी शाळांकडे आणावे, असे ते म्हणाले.
पाटील यांच्या या वक्तव्यातील ‘विद्यार्थी फोडा’ हा शब्दप्रयोग विशेष चर्चेत आला. त्यांच्या वक्तव्यावर कार्यक्रमस्थळी उपस्थितांमध्ये हशा पिकल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या मिश्कील विधानामागे मराठी शाळांची घटती पटसंख्या हा गंभीर विषय असल्याचेही त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले.
पालकांचा कल गेल्या काही काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढत असल्याने जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मराठी शाळांसमोर विद्यार्थ्यांची संख्या टिकवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. इंग्रजीचे वाढते महत्त्व, आधुनिक सुविधा आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधी यामुळे अनेक पालक इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देतात. परिणामी काही मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या भाषणात कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाच्या निवडीवरही मिश्कील टिप्पणी केली. ‘हम दो हमारे दो और इंग्लिश मे जाने दो’ असा उल्लेख करत त्यांनी पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढलेला कल अधोरेखित केला. या वक्तव्यानंतरही उपस्थितांमध्ये हशा पिकल्याचे वृत्त आहे.
पाटील यांनी सरकारी शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील स्पर्धेचा उल्लेख केला. त्याचबरोबर खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येही आता मोठी स्पर्धा निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याऐवजी शाळांनी आपल्या शिक्षणाचा दर्जा, सुविधा आणि पालकांशी संवाद यावर अधिक भर देण्याची गरज अधोरेखित होते.
याच कार्यक्रमात पाटील यांनी शिक्षकांची भूमिका केवळ अभ्यासक्रम शिकवण्यापुरती मर्यादित नसल्याचे सांगितले. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दिशा देणारे ‘भविष्याचे शिल्पकार’ बनावे, असे त्यांनी म्हटले. तंत्रज्ञान कितीही पुढे गेले तरी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाचीच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित या कार्यक्रमात उल्लेखनीय शैक्षणिक काम करणाऱ्या 15 शिक्षकांना जिल्हा शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. शिक्षकांच्या बंद असलेल्या आगाऊ वेतनवाढीचा प्रश्न शासनस्तरावर मांडण्याचे आश्वासनही गुलाबराव पाटील यांनी दिले. त्यामुळे एका बाजूला त्यांच्या ‘विद्यार्थी फोडा’ या मिश्कील वक्तव्याची चर्चा होत असताना, दुसरीकडे मराठी शाळांची पटसंख्या आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी भाष्य केले.