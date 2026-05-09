'तुम्ही सांगाल तिथे येईन...', राज ठाकरेंना सदावर्तेंचं खुलं चॅलेंज, 'जर तुम्ही हरलात तर....'

Sadavarte on Raj Thackeray : जालन्यात आत गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्यावर मनसे कार्यकर्त्यांनी शाईफेक आणि सुपारी टाकल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर सदावर्तेंनी राज ठाकरे यांना खुलं आव्हान केलं आहे. शाईफेक प्रकरणानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज ठाकरे आणि मनोज जरांगे यांच्यावर टीका केली आहे. राज ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना खुलं आव्हान दिलं आहे.
Gunaratna Sadavarte Jalna News : ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीवर आज जालन्यात गाडीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शाई आणि सुपारी फेक केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या गाडीवर शाई आणि सुपारी फेकली आहे त्या गाडीत सदावर्ते यांची पत्नी आणि मुलगी होती. विशाल कॉर्नर या परिसरात हा सगळा प्रकार घडला. यानंतर सदावर्ते आक्रमक झाले असून त्यांनी राज ठाकरे आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली आहे.
ऍड गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करत म्हणाले की, राज ठाकरे तुला सांगतो आजचा प्रकार तुझ्या माणसांनी माझ्या गाडीवर ज्वलनशील पदार्थ टाकला, त्यांचा जाळण्याचा उद्देश होता का? राज ठाकरे मी तुला आव्हान करतो की तू सांग मी म्हणशील तिथे येतो वैचारिक चर्चा करू. मी डंके की चोट पर हेच म्हणेल की राज ठाकरे वैचारिक लढण्याची कुवत संपली का रे बाबा. वैचारिक चर्चेमध्ये तू हरलास तर तू उठबशा काढ आणि मी हरलो तर म्हणेल ती शिक्षा भोगायला तयार आहे, असं खुलं आव्हान गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज ठाकरेंना दिलं आहे.
जालन्यामध्ये झालेल्या शाईफेक प्रकरणावरून सदावर्ते यांचा राज ठाकरे आणि मनोज जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मनोज जरांगे वैचारिक लढण्याची कुवत संपली का रे बाबा. यांचे जे काही संवेदनशील आणि अप-परवृत्तिचे विचार आहे. लोकशाहीच्या विचारणं जी माणसं प्रेरित असतात ती अशा लोकांसमोर वाकत नसतात. कारण आम्ही वाळू वाले नाही आणि टन टन टोलवाले सुद्धा नाही ...असं म्हणत शाही फेक केल्यावरून गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली .
आज जो काही प्रकार घडला आहे तो ज्वलनशील पदार्थ आहे, तो ऑइल आहे, त्यांचा जाळायचा उद्देश होता का? यामध्ये मनोज जरांगे आणि राज ठाकरे यांच्या अप परावर्त विचाराचे आणि अर्ध्या हळकुंडाने धुतलेले, पावशेरी पिलेले होते का? राज ठाकरे यांचे दूध खुळे विचार आणि मनोज जरांगे यांचे कुचे विचार या दोन्ही विचारांसमोर आम्ही थांबणारे आणि थकणारे नाहीत.