/लालबागचा राजा मंडळाला आरोपी करा; गुणरत्न सदावर्तेंची काळाचौकी पोलीस ठाण्यात तक्रार, म्हणाले, एक कोटी रुपये...

लालबागचा राजा मंडळाला आणि काळाचौकी गणपती मंडळाला आरोपी करण्याची मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. लालबाग राजा येथे एका तरुणाचा गुदमरल्याने ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. तर काळाचौकीचा महागणपती येथे वीजेचा धक्का लागून दोघांचा मृत्यू झाला. याच पार्श्वभूमीवर गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी गृहसचिव, पोलिस महासंचालक, काळाचौकी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहे. तसंच उद्या हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी मृतांना एक कोटींची नुकसान भरपाई दिली जावी आणि लालबाग तसंच काळाचौकी गणपती मंडळांना आरोपी करण्याची मागणी केली आहे. जे धक्काबुक्की करतात त्यांना आरोपी करा असंही ते म्हणाले आहेत.
"दोन्ही घटनांमध्ये मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आरोपी केलं पाहिजे. तसंच नुसतं आरोपी करुन चालणार नाही. गणेशोत्सव मोठा व्हावा, खूप लोकांनी सहभाग घ्यावा, वैश्विक सहभाग वाढत जावा यात दुमत नाही, मात्र त्यानिमित्ताने मृत्यू होणं, बळी जाणं नको. म्हणून ही तक्रार दिली आहे. जे मृत झालेलं बाळ आहे त्याच्या आईचा, मावशीचा टाहो पाहिला. सामान्यपणे एखाद्याचा काही कारणाने जीव गेला तर सरकारच्या वतीने मोठ्या रकमा देतो. बाळाच्या बाबतीत आमचं म्हणणं आहे की, किमान 1 कोटी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे," असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत.
मुंबई येथे 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी रांगेतच एका तरुण भाविकाचा मृत्यू झाला आहे. रांगेत दर्शनासाठी उभे असताना अचानक प्रकृती बिघडली आणि त्यानंतर हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने जयदीप मेघराज नेमाडे या 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. तो मूळचा जळगावचा होता. ही धक्कादायक घटना 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 11.40 वाजता घडली.
जयदीप मित्रांना सांगून रांगेतून बाहेर पडला. प्रकृती खालावल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्याला तातडीने मदत कक्षात नेऊन नंतर रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात हलवले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
काळाचौकीचा महागणपतीच्या (Kalachowki cha Mahaganpati) मंडपाजवळ शनिवारी रात्री वीजेचा जोरदार धक्का (Electricity Current) लागून झालेल्या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत एकूण सहाजण जखमी झाले होते. यापैकी एका आठ वर्षांच्या मुलीने वीजेच्या जोरदार धक्क्याने जागेवरच प्राण सोडला. तर 33 वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.