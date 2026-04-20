'सरनाईक कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत,' मराठी सक्तीच्या निर्णयावरुन सदावर्ते संतापले; ते म्हणाले 'मी मागे हटणार नाही'

राज्यभरातील परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय परिवहन विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. 1 मे पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यावरूनच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे. परिवहन मंत्र्यांची ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना धमकी देणं थांबवावं असं म्हणत सरनाईक हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत असा हल्लाबोल सदावर्ते यांनी केलाय...तर यावेळी बोलताना गांडुळ असा उल्लेख करत सदावर्तेंनी सरनाईक यांच्यावर टीका केलीय..
तर कुणीही आपल्या फायद्यासाठी वक्तव्य केली असतील किंवा माझ्यावर टीका केली असली तरीही मी मागे हटणार नाही नसल्याचा निर्धार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे आणि हा निर्णय 2019 चा आहे मी फक्त त्याची अंमलबजावणी करत असल्याचंही सरनाईक यांनी म्हटलंय.
तर दुसरीकडे भाषासक्तीवरून गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही आव्हान दिलं आहे. तर मुर्खांच्या वक्तव्यावर आपण प्रतिक्रीया देत नसल्याचं म्हणत यशवंत किल्लेदार यांनी सदावर्ते यांच्यावर टीका केली आहे.
टीका करावी मात्र टीका करताना भाषा थोडी जपून वापरावी असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी सदावर्तेंनी वापरलेल्या भाषेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र दुसरीकडे एसटीच्या अवस्थेबाबत अंबादास दानवे यांनी सदावर्ते आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनाही चांगलंच सुनावलं आहे.
टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना 1 मे पासून मराठी सक्तीचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतलाय.. मात्र काही संघटनांकडून त्याला विरोध होताना दिसतोय. तर सदावर्ते यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर वैयक्तीक पातळीवर टीका केली. महाराष्ट्रात मराठी सक्ती हा कुणाला का अन्याय वाटावा हाच मुळात प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहे