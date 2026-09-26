/राज ठाकरेंचे राजकारण म्हणजे ‘राजकीय दुकानदारी’; 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चावरुन गुणरत्न सदावर्तेंचा थेट इशारा

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या 4 ऑक्टोबर रोजीच्या प्रस्तावित मोर्चावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जोरदार टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या मुद्द्यावरून राजकारण करू नये, अशी भूमिका मांडताना सदावर्ते यांनी राज ठाकरेंच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यांना आपण घाबरत नसल्याचे म्हटले. तसेच 4 ऑक्टोबरचा मोर्चा यशस्वी होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
राज ठाकरेंचे राजकारण म्हणजे ‘राजकीय दुकानदारी’ असल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला. ओबीसी, कष्टकरी, वंचित आणि अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण करू नये, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज ठाकरेंनी आदित्य ठाकरे यांच्या संदर्भातील प्रकरणावरही आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केली. मुंबई बंद किंवा रस्ते बंद करण्यासारख्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. आंदोलनाच्या इशाऱ्यांना आपण घाबरणार नसून, राज ठाकरेंचे ‘पितळ उघडं करणार’, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. राज ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदांवरही त्यांनी टीका केली.
ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित मुद्द्यावर राज ठाकरेंच्या भूमिकेवरही सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला. इंटर-डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन आणि फाईल नोटिंग म्हणजे न्यायालयीन निर्णय नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ फाईल नोटिंगच्या आधारे कोणताही कायदेशीर हक्क सिद्ध करता येत नाही, असा त्यांचा दावा आहे.यावेळी त्यांनी ‘महादेव विरुद्ध सोहन देवी’ २००२च्या निर्णयाचा उल्लेख करत न्यायालयीन निर्णय आणि प्रशासकीय अंतर्गत नोटिंग यामध्ये फरक असल्याचे सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या शेतकरी आंदोलनावरही सदावर्ते यांनी टीका केली. शेतकऱ्यांच्या भावनांवर राजकारण करू नये, असे ते म्हणाले. ‘मी कॉर्पोरेट शेतकरी नाही, सोयाबीनचा शेतकरी आहे’, असे सांगत त्यांनी स्वतःची भूमिका मांडली. ‘गाड्या अडवा, जेलमध्ये जायला तयार’ अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवरही सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र दुष्काळाची मदत शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी, अशी मागणी केली. शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्य व रेशन देण्यासाठी तातडीने आदेश काढावेत, असेही त्यांनी म्हटले.
गणपती विसर्जन मिरवणुकीतील DJच्या मुद्द्यावरही सदावर्ते यांनी भूमिका मांडली. संवैधानिक पदांवरील अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या श्रद्धेनुसार गणेशोत्सवात सहभागी होण्याचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या DJसंदर्भातील निर्णयाचा अभ्यास करणार असल्याचे सांगत, अधिकारांचे हनन होत असल्यास कायदेशीर मार्गाने दाद मागण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
‘DJ बजेगा, DJ बजा’, असा नारा देत आगामी देवीच्या उत्सवातही उत्साह कायम राहणार असल्याचे सदावर्ते यांनी म्हटले. ध्वनीप्रदूषणाबाबत देशात कायदे आणि नियम अस्तित्वात असून उत्सव कायदेशीर चौकटीत साजरे करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. यावेळी जपान आणि थायलंडमधील सार्वजनिक उत्सवांच्या पद्धतींचाही त्यांनी संदर्भ दिला. संस्कृती आणि व्यक्त होण्याच्या प्रक्रियेला दडपता येणार नाही, असे सांगताना भारत हा लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य असलेला देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम कायदेशीर नियमांचे पालन करून साजरे व्हावेत, अशी भूमिका मांडत ‘DJ सर्व सणात वाजेल’ असेही सदावर्ते यांनी म्हटले.