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शिवसेना भवनातील बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो 15 दिवसांत काढा, नाही तर... गुणरत्न सदावर्ते यांचे चॅलेंज, महाराष्ट्रात नवा वाद पेटणार?

शिवसेना भवनवरील शिवरायांच्या पुतळ्यावर असलेला बाळासाहेबांचा फोटो 15 दिवसांत काढा अन्यथा उपोषण करु. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ठाकरेंना इशारा दिला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 06, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:22 PM IST
शिवसेना भवनातील बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो 15 दिवसांत काढा, नाही तर... गुणरत्न सदावर्ते यांचे चॅलेंज, महाराष्ट्रात नवा वाद पेटणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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