/शिवसेना भवनातील बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो 15 दिवसांत काढा, नाही तर... गुणरत्न सदावर्ते यांचे चॅलेंज, महाराष्ट्रात नवा वाद पेटणार?

गुणरत्न सदावर्ते : वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी शिवसेना भवनातील फोटोवरून बाळासाहेब ठाकरेंवर टीका केली आहे. शिवसेना भवनाबाहेर दर्शनी भागात बाळासाहेब ठाकरे यांचा मोठा फोटो लावण्यात या फोटोवरुन गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. इतकचं नाही तर बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो हटवण्याची मांगणी देखील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो हटवण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.
सेना भवनात शिवाजी महाराजांच्या फोटोवर बाळासाहेबांचा फोटो का ठेवला आहे? असा प्रश्न गुणरत्न सदावर्ते यांनी उपस्थित केला आहे. जर शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत इतकी तत्परता असेल तर राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना सांगून तो फोटो तात्काळ काढायला लावावा असं सदावर्ते म्हणाले. शिवसेना भवनावरील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या वर असलेला बाळासाहेबांचा फोटो प्रोटोकॉल प्रमाणे आहे का? असा सवाल राज सदावर्तेंनी ठाकरेंना केला.र राज ठाकरेंनी स्वतःच्या भावाकडे ज्ञान पाजळावं म्हणत सदावर्तेंनी टीका केली.
छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहेत. बाळ ठाकरेंच्या फोटोखाली शिवरायांचा फोटो लावल्याने शिवाजी महाराजांचा क्षणोक्षणी होणारा अपमान होत आहे. 15 दिवसांत जर बाळ ठाकरेंचा फोटो काढला नाही तर मी स्वतः आणि शिवरायांना मानणारे सर्वजातीतील लोक याची काळजी घेऊ. आम्ही तो फोटो काढायला भाग पाडू. वेळ पडली तर मी त्यासाठी उपोषण करेल. गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज आणि उद्धव ठाकरेंना अल्टिमेटम दिला आहे.
मनोज जरांगे ऐन सणासुदीच्या काळात महाराष्ट्राला अशांत करत असल्याची टीका वकील गुणरत्न सदावर्तेंनी केली. तर आरक्षणाच्या टक्केवारीवरुनही त्यांनी जरांगेंवर निशाणा साधला. जरांगे नावाच्या शोमध्ये प्रोड्युसर एकनाथ शिंदे आणि डायरेक्टर उद्योगमंत्री उदय सामंत आहेत, अशी टीका सदावर्तेंनी केली. तर जरांगेंचा उल्लेख सलाईन योद्धा करत हल्लाबोल केला.