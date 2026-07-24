उल्हासनगरात 79 हजारांचा गुटखा जप्त, एसीपी पथकाची धडक कारवाई

Ulhasnagar Crime News : उल्हासनगरमध्ये गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या टोळीवर एसीपी शंकर आवताडे यांच्या पथकाने धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत करत एर्टीगा कारसह सुमारे 79 हजार रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आलाय. गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या टोळीत कार चालक विशाल अंभोरे याला सदर कारवाईत अटक करण्यात आली असून प्रदीप जयस्वाल उर्फ गुड्डू आणि विनोद गंगवानी हे दोन आरोपी फरार आहेत.
मागील काही दिवसात मुंबई सह आसपासच्या उपनगरात पोलिसांकडून गुटखा तसेच इतर अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना अटक केली जात आहे. अशातच उल्हासनगरात एर्टिगा कारमधून मोठ्या प्रमाणावर गुटख्याचा पुरवठा केला जात असल्याची गोपनीय माहिती एसीपी शंकर आवताडे यांच्या पथकाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून संशयित कार अडवली आणि कारची झाडाझडती घेतल्यावर विविध प्रकारचा प्रतिबंधित गुटखा एर्टीगा कारमध्ये आढळून आला.
याप्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या कारवाईत 79 हजार रुपयांचा गुटखा आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली एर्टीगा कार असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. चालक विशाल अंभोरे याला अटक करण्यात आली असून फरार आरोपी प्रदीप जैस्वाल उर्फ गुड्डू आणि विनोद गंगवानी यांचा पोलिसांकडून शोध सुरू असल्याची माहिती डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली आहे.