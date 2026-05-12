/मुंबईलाही 40% डेथ रेट असणाऱ्या Hantavirus इन्फेक्शनचा धोका? तज्ज्ञांना शहरातील उंदरांच्या संख्येचं टेन्शन

Hantavirus Infection Warning In Mumbai: जगभरामध्ये सध्या हंताव्हायरसच्या संसर्गाने धुमाकूळ घातलेला असतानाच मुंबईसंदर्भात तज्ज्ञांचं म्हणणं काय आहे ते जाणून घेऊयात
Hantavirus Infection Warning In Mumbai: जगभरात हंताव्हायरस संसर्गाबाबत चिंता वाढताना दिसत आहे. अशातच मुंबईतील डॉक्टरांनीही शहराचा विचार करुन सूचक इशारा दिला आहे. देशातीलच नाही आशियातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात उंदरांची संख्या मोठी आहे. उंदरांमुळेच पसरणाऱ्या रोगांच्या संभाव्य धोक्याचा हवाला डॉक्टरांनी दिला असून याचसंदर्भातून सार्वजनिक जागा, जुन्या इमारती, गोदामे, शॉपिंग मॉल्स आणि बाजारपेठांमध्ये व्यापक पेस्ट कंट्रोल करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र त्याचवेळी, भारतात हंताव्हायरस संसर्गाची पुष्टी झालेली प्रकरणे अत्यंत दुर्मिळ आहेत आणि सध्या जनतेमध्ये घबराट पसरवण्याचे कोणतेही कारण नाही, असं मानणारा आरोग्य तज्ज्ञांचा मोठा गट आहे. वेळीच पेस्ट कंट्रोल हाती घेतलं नाही तर मुंबईमध्येही उंदरांच्या माध्यमातून पसरणाऱ्या संसर्गाचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असं एका गटाचं म्हणणं आहे.
"मुंबईत अनेक ठिकाणी उंदरांची संख्या लक्षणीय आहे. गोदामे, मॉल्स, जुन्या इमारती, रुग्णालये आणि अगदी रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्सवरही उंदीर दिसतात. शहराला तातडीने व्यापक पेस्ट कंट्रोल मोहीम आणि उंदीर व्यवस्थापन उपाययोजनांची गरज आहे," असं कामा आणि अल्ब्लेस रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवेंनी म्हटल्याचं वृत्त 'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलं आहे. कोविड-19 महामारीनंतर रुग्णालये गंभीर श्वसन संक्रमणांना हाताळण्यासाठी अधिक सुसज्ज झाली आहेत. हंताव्हायरसशी संबंधित संसर्गामुळे फुफ्फुसांमध्ये निर्माण होणाऱ्या गंभीर गुंतागुंतीमुळे जागतिक स्तरावर मृत्यूदर 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो अशी शक्यताही डॉ. पालवेंनी व्यक्त केली आहे.
खबरदारीच्या उपायांबाबत सरकारने अद्याप कोणताही औपचारिक सल्ला किंवा सार्वजनिक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नसल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सुरुवातीची लक्षणे: ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी आणि थकवा
गंभीर प्रकरणांमध्ये फुफ्फुसात पाणी साचल्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. याला हंताव्हायरस कार्डिओपल्मोनरी सिंड्रोम असं म्हणतात. तसेच मूत्रपिंड आणि रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊ शकतो. मूत्रपिंड आणि रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होणाऱ्या संसर्गाला हेमोरॅजिक फिव्हर विथ रीनल सिंड्रोम असं म्हणतात. हंताव्हायरसचा संसर्ग प्रामुख्याने उंदरांच्या मूत्र, लाळ किंवा विष्ठेच्या संपर्कात आल्याने पसरतो. विशेषतः जेव्हा दूषित कण हवेत पसरतात तेव्हा त्या माध्यमातून हंताव्हायरसचा संसर्ग होतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती उंदरांच्या वाळलेल्या मूत्र, विष्ठा किंवा लाळेतील सूक्ष्म दूषित कण श्वासावाटे आत घेते, तेव्हा हंताव्हायरसचा संसर्ग सामान्यतः पसरतो.
कोरड्या फडक्याने पुसण्याऐवजी आणि फरशी केवळ झाडण्याऐवजी किंवा व्हॅक्यूम करण्याऐवजी, ज्या ठिकाणी उंदीर असण्याची शक्यता आहे, ती जागा स्वच्छ करताना लोकांनी ओल्या फडक्याने पुसण्याची पद्धत वापरावी. घरात उंदीर असल्याची शक्यता असेल तर हातमोजे आणि एन 95 मास्क घालून दूषित जागा निर्जंतुक आणि स्वच्छ करा.
घरातील अन्नपदार्थ हवाबंद डब्यांमध्ये ठेवावेत. कचऱ्याची नियमितपणे विल्हेवाट लावा. नियमितपणे हात धुणे, अन्न झाकून ठेवणे, रस्त्यावरील अस्वच्छ खाद्यपदार्थ टाळणे यांसारख्या स्वच्छतेच्या खबरदारीचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.