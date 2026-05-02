पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच ‘हर घर नल’ योजनेचा पर्दाफाश, थेंबभर पाण्यासाठी आदिवासींचा संघर्ष; पाहून डोळे पाणावतील!

Har Ghar Jal Mission: भारताला स्वातंत्र्य मिळूनही अध्यापही यावल तालुक्यातील चारमळी या गावाला अनेक सुविधा सुविधा उपलब्ध नाही. गावकऱ्यांना एक थेंब पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 2, 2026, 10:19 PM IST
पाणीसंघर्ष

वाल्मिक जोशी, झी 24 तास, जळगाव: भारताला स्वातंत्र्य मिळूनही अध्यापही यावल तालुक्यातील चारमळी या गावाला अनेक सुविधा सुविधा उपलब्ध नाही. गावकऱ्यांना एक थेंब पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय.जळगाव जिल्ह्यात ‘हर घर नल, हर घर जल’ योजनेचा फज्जा उडालाय. आदिवासी पाड्यावर पाण्यासाठी वणवण चार मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आदिवासी बांधवांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल जल जीवन मिशन योजना फक्त कागदावरच दिसतेय. काय आहे वास्तव? सविस्तर जाणून घेऊया. 

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ‘हर घर नल, हर घर जल’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची मोठ्या प्रमाणात घोषणा केली जात असताना जळगाव जिल्ह्यात मात्र या योजनेचे वास्तव वेगळेच चित्र दाखवत आहे. जिल्ह्यात चार मंत्री , दोन खासदार असतानाही अनेक दुर्गम भागांतील नागरिकांना अजूनही पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मतदारसंघातील यावल तालुक्यातील चारमळी येथील आदिवासी पाड्यावर पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. महिला आणि ग्रामस्थांना दररोज दऱ्या-खोऱ्यांतून जीव मुठीत धरून पाण्याचा एक थेंब मिळवण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे. भर उन्हाळ्यात तब्बल ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात पाण्यासाठी होणारी ही धावपळ अत्यंत भयावह आहे. 

दरम्यान, जळगाव जिल्ह्याचेच महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या जिल्ह्यातच ‘हर घर नल’ योजनेचा पर्दाफाश होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. या योजनेसाठी सुमारे 60 लाख रुपयांचा निधी खर्च झाल्याची नोंद असून गावात फलक लावून भूमिपूजनही करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात गावकऱ्यांच्या घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचलेले नाही. आदिवासी बांधव निसर्गाशी सुसंगत जीवन जगत आपली संस्कृती जपून आहेत. मात्र आधुनिक तंत्रज्ञान आणि योजनांची मोठी जाहिरात होत असतानाही त्यांना आजही पाण्याच्या एका थेंबासाठी जंगल-दऱ्यांतून भटकंती करावी लागत आहे, हे वास्तव प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. 

भाजपच्या मोर्चात गिरीश महाजनांना भिडणारी महिला पहिल्यांदाच आली समोर, 'त्यादिवशी नेमकं काय घडलं?', सांगितली पूर्ण कहाणी!

या परिस्थितीची पडताळणी करण्यासाठी झी २४ तास ची टीम थेट दरी-खोऱ्यातील या आदिवासी पाड्यावर पोहोचली. आमचे प्रतिनिधी वाल्मीक जोशी यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे महिलांना आणि कुटुंबांना दररोज मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्ट झाले. 

पुण्यातल्या नराधमाचा फोटो समोर, चिमुकलीवर अत्याचार करुन केली हत्या!

२०२३ पासून योजना मंजूर होऊन काम सुरू झाले होते. मात्र अद्यापही काम पूर्ण झालेली नाहीत. दोन ते तीन किलोमीटर पायपिट करून गावकऱ्यांना आपली तहान भागवावी लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एकीकडे कागदावर योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवले जात असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात गावकऱ्यांची पाण्यासाठीची वणवण थांबलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने या भागातील परिस्थितीची दखल घेऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

राजकारणात काहीही शाश्वत नाही, संजय शिरसाट यांच्या विधानानं...

महाराष्ट्र बातम्या