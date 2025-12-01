नवी मुंबईतील 'या' रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले; महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार भारतीय रेल्वेने घेतला निर्णय

Harbour Railway Seawoods Darave Station : नवी मुंबईतील या रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले आह. हार्बर मार्गावरील 'सीवूड्स-दारावे-करावं' रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलावा असा निर्णय भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.नव्या स्थानकाचा कोड SWDK असा असेल. सर्व रेल्वे नोंदी, दिशादर्शक फलक, घोषणा प्रणाली तसेच प्रवासी माहिती प्रणालींमध्ये नवीन नावाचा समावेश करून अद्ययावत करण्यात येणार.
सीवूड्स-दारावे स्थानकाचे नाव ‘सीवूड्स-दारावे-करावे' रेल्वे स्थानक असे करण्यात आले आहे. भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार सीवूड्स-दारावे या स्थानकाचे नाव बदलून 'सीवूड्स-दारावे-करावे' असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार या स्थानकाचे नाव सीवूड्स-दारावे वरून 'सीवुड्स-दारावे-करावे' असे बदलण्यात येत असून नव्या स्थानकाचा कोड SWDK असा असेल. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार आणि भारताच्या सर्व्हेअर जनरलच्या पत्रानुसार, स्थानकाचे नवीन नाव खालीलप्रमाणे वाचले आणि लिहिले जाईल.
देवनागरी लिपी (मराठी): सीवूड्स-दारावे-करावे
देवनागरी लिपी (हिंदी): सीवूड्स-दारावे-करावे
रोमन लिपी (इंग्रजी):SEAWOODS–DARAVE–KARAVE
सर्व रेल्वे नोंदी, दिशादर्शक फलक, घोषणा प्रणाली तसेच प्रवासी माहिती प्रणालींमध्ये नवीन नावाचा समावेश करून अद्ययावत करण्यात येतील.
प्रवाशांना आणि सर्वसामान्यांना विनंती आहे की त्यांनी या बदलाची नोंद घ्यावी.
हार्बर मार्गवर नेरुळ उरण अशी रेल्वे सुरु आहे. आता बेलापूर-उरण मार्गावर दोन नवीन स्थानके उभारली जाणार आहेत. तरघर आणि गव्हाण ही दोन स्थानके सुरू करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी बेलापूर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकांचा पर्याय आहे. नव्याने खुले होणारे तरघर हे विमानतळाच्या सर्वाधिक जवळचे स्थानक आहे. या नव्या रेल्वे स्थानकामुळे नवी मुंबई विमानतळाला डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
तारघर रेल्वे स्टेशन नवी मुंबई विमानतळाजवळ आहे, त्यामुळे याचा प्रवाशांना आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. सीवूड बेलापूर-उरण मार्गावरील लोकल ट्रेनच्या फेऱ्यांची संख्या मध्य रेल्वेच्या मेन, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांपेक्षा खूपच कमी आहे. उरण मार्गावरील प्रवाशांची संख्या वाढत असूनही, लोकल ट्रेनची संख्या वाढवलेली नाही. आता या मार्गावरील लोक फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे.