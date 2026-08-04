महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आंबोली घाटात थरारक घटना; डॉक्टर 400 फूट खोल दरीत पडला

आंबोली घाट : महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आंबोली घाटात एक थरारक घटना घडली आहे. पर्यटक 400 फूट खोल दरीत पडला आहे. आंबोली मधील महादेव गड पॉईंट येथून पर्यटक दरीत कोसळला आहे. बचाव पथकाच्या मदतीने या पर्यटकाचा शोध घेतला जात आहे.
कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली घाट हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पावसाळी पर्यटनस्थळ आहे. 4 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी साडेपाच्या सुमारास येथे थरारक घटना घडली आहे. 400 फुट खोल दरीत पर्यटक कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. आयुब सय्यद असे पर्यटकाचे नाव आहे. निपाणी येथे राहणार आहे. सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्कयू टीम आंबोली-सांगेलीकडून शोधमोहीम सुरू केली आहे.
पर्यटक खोल दरीत कोसळल्याने व पाऊस अन् धुकं, काळोख झाल्याने ही मोहीम तांबवली. उद्या सकाळी ६ वा. सुरू करणार. आंबोली पोलीस घटनास्थळी दाखल होत घेतली माहिती. दरीत कोसळलेला पर्यटक डॉक्टर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला हवामान खात्याकडून पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, दोन्ही जिल्ह्यांत पावसाची जोरदार बॅटिंग पाहायला मिळत आहे.
मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील नद्या आणि धरणे ओसंडून वाहत असून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आले आहे.
दरम्यान,फेसाळणारे धबधबे रौद्ररूप धारण करत असल्यामुळे आणि पाण्याचा प्रवाह कमालीचा वाढल्याने सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाने पर्यटकांना धबधब्यांवर जाण्यास सक्त बंदी घातली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.