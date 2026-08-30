/सेफ्टी बेल्ट तुटला आणि चिमुकला सातव्या थरावरून खाली कोसळला; चोर दहीहंडी फोडताना घडली थरारक घटना

Dahi Handi 2026 : बदलापूरमध्ये 'माखन चोर दही काला उत्सवा'दरम्यान थरारक प्रसंग घडला आहे. चोरहंडी फोडण्यासाठी प्रज्वल प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गोविंदांनी सात थरांची सलामी दिली. सातव्या थराला सलामी दिल्यानंतर अचानक सेफ्टी बेल्ट तुटला आणि सातव्या थरावर असलेला चिमुकला थेट खाली कोसळला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे घटनास्थळी उपस्थित नागरिक आणि गोविंदांमध्ये काही काळ खळबळ उडाली.
बदलापूरमध्ये शिवसेना युवा सेना शहर प्रमुख मितेश धुळे यांच्या आयोजनातून या दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी चोरहंडी फोडण्यासाठी प्रज्वल प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गोविंदांनी सात थरांची सलामी दिली. सातव्या थराला सलामी दिल्यानंतर अचानक सेफ्टी बेल्ट तुटला आणि सातव्या थरावर असलेला चिमुकला थेट खाली कोसळला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे घटनास्थळी उपस्थित नागरिक आणि गोविंदांमध्ये गोंधळ उडाला. चिमुकला खाली कोसळताच त्याला तातडीने सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले.
दहीहंडी उत्सवात उंच थर रचताना गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी सेफ्टी बेल्टसह विविध सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, सातव्या थराला सलामी दिल्यानंतरच सेफ्टी बेल्ट तुटल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.या थरारक घटनेचा व्हिडिओ सध्या समोर आला असून, दहीहंडी उत्सवादरम्यान घडलेल्या या प्रकाराची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
भांडुप पश्चिमेकडील लालाशेठ कंपाऊंड, ९० फूट रस्ता, गाढव नाका येथील अशोक केदारे चौकात येत्या 5 सप्टेंबर रोजी दहीहंडीचे आयोजन करण्यासाठी आलेल्या अर्जाबाबत निर्णय द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महापालिकेला दिले. संदीप जळगावकर यांच्या आधार श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठानतर्फे या दहीहंडीचे आयोजन करण्यात येते. गेल्या वर्षी या आयोजनावरून शिवसेना व मनसेमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे यंदा जळगावकर यांनी महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांकडे दोन जुलै रोजीच अर्ज दिला होता. तसेच, 12 ऑगस्ट रोजी भांडुप वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांकडे अर्ज केला होता.
'या आयोजनाला परवानगी देण्याबाबतचा विचार करण्याविषयीचे पत्र वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी १७ऑगस्ट रोजी महापालिका सहायक आयुक्तांकडे पाठवले आहे', अशी माहिती सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे 'महापालिकेने गेल्या दहा दिवसांत आपला निर्णय का दिला नाही?', असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेऊन तो २४ तासांत कळवण्यात येईल, असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.