सरकारी नोकरीवरून सदगीरची नाराजी! महाराष्ट्र केसरी 2026 ची मानाची गदा पटकावल्यानंतर व्यक्त केली खंत

पूजा पवार | Updated: Mar 23, 2026, 09:32 PM IST
Photo Credit - Social Media

निलेश खरमरे (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र केसरी 2026 ची मानाची गदा पटकावल्यानंतर हर्षवर्धन सदगीरने (Harshavardhan Sadgir) आपल्या मनातील खंत बोलून दाखवलीय. 2020 नंतर 2026 ला हर्षवर्धनंनं महाराष्ट्र केसरी ही मानाची स्पर्धा जिंकली. मात्र डबल महाराष्ट्र केसरी झाल्यानंतर हर्षवर्धनन 2020 ला महाराष्ट्र केसरी झाल्यानंतर सरकारने नोकरी न दिल्याची खंत व्यक्त केलीय.

महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदा दुसऱ्यांचा उचावणाऱ्या हर्षवर्धन सदगीरने विजय़ानंतर ही अशी खंत व्यक्त केलीय. महाराष्ट्र केसरीवर दुसऱ्यांदा नाव कोरताच, हर्षवर्धननं सहा वर्षात भोगलेल्या अन्यायाची सल बोलून दाखवली.  2020 ला जिंकल्यानंतर नोकरी मागितली होती. त्यासाठी एकनाथ शिंदेंची भेटही घेतली होती. मात्र त्यावेळी नोकरी दिली गेली नाही. आता मी दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी झालो, यावेळी मला नोकरी नको म्हणत हर्षवर्धननं नाराजी व्यक्त केलीय.. मी स्वतःला सिद्ध करून दाखवल्याचंही यावेळी हर्षवर्धन म्हणालाय.

रविवारी पुण्यातील वाघोलीमध्ये पार पडलेल्या या स्पर्धेत हर्षवर्धन सदगीरनं महेद्र गायकवाड याच्यावर 4-3ने विजय मिळवत दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदा पटकावली. मात्र आपण काल भावनेच्या भरात नोकरी नको असं म्हणत खंत व्यक्त केली. सरकारने जर सन्मानाने नोकरी दिली तर ती स्विकारू असं हर्षवर्धनने आत सांगितलंय. तर हर्षवर्धन सदगीरला नोकरी मिळावी अशी मागणी हर्षवर्धनचे गुरू पैलवान काका पवार यांनीही केलीय. हर्षवर्धनच्या नोकरीबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचही यावेळी काका पवार यांनी म्हटलंय.

हर्षवर्धन सदगीरने नाराजी व्यक्त करत आपल्याला आता नोकरी नको असं जरी म्हटलं असलं तरी त्याच्या वडिलांनी मात्र हर्षवर्धनला नोकरी मिळावी अशी मागणी केलीय. तर हर्षवर्धन डबल महाराष्ट्र केसरी झाल्याचा आनंदही त्यांनी व्यक्त केलाय. दरम्यान हर्षवर्धन सदगीरच्या नोकरीचा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहातही उपस्थित केलाय. हर्षवर्धन सदगीरला तात्काळ नोकरी द्यावी. असी मागणी तांबे यांनी विधानपरिषदेत केलीय. 

हर्षवर्धन सदगीरने पहिल्यांदा 2020 ला महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा जिंकल्यानंतर नोकरीसाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला होता. मात्र त्यावेळी त्याची घोर निराशा झाली. मात्र आता नाशिकच्या या पठ्ठ्याने दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरीचं मैदान मारलंय.. आता तरी सरकारने हर्षवर्धन सदगीर यांना सन्मानाने योग्य नोकरी देऊन हर्षवर्धनची नाराजी दूर करणं गरजेचं आहे.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

