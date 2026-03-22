English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 09:24 PM IST
हर्षवर्धन सदगीर डबल महाराष्ट्र केसरी'; महेंद्र गायकवाडचा पराभव, पुण्यात कुस्तीचा थरार

Maharashtra Kesari 2026 :   मानाच्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याचा थरार, पुण्यातील वाघोलीमध्ये रगंला आहे. माती गटातील विजेता महेंद्र गायकवाड आणि गादी गटातील विजेता हर्षवर्धन सदगीर यांच्यामध्ये 68व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगला. हर्षवर्धन सदगीर याने महेंद्र गायकवाडचा पराभव केला. 2026 चा महाराष्ट्र केसरीचा खिताब हर्षवर्धन सदगीर याने पटकावला आहे. हर्षवर्धन सदगीर डबल महाराष्ट्र केसरी ठरला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष म्हणजे यंदाच्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत एकाच गुरुच्या दोन शिष्यांमध्ये लढत झाली. पैलवान काका पवार यांच्या तालमीतील महेंद्र गायकवाड आणि हर्षवर्धन सदगीर हे दोघे मल्ल आहेत. महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेतील इतिहासामध्ये यंदा सर्वाधिक बक्षिसं ठेवण्यात आली आहेत. मानाची चांदीची गदा, 5 लाख रुपये आणि फॉर्च्युनर कार असं बक्षिसांचं स्वरुप आहे. गेली 68 वर्ष मानाची गदा कुस्तीमहर्षी मामासाहेब मोहोळ कुटुंबियांकडून दिली जाते.

हर्षवर्धन सदगीर आणि महेंद्र गायकवाड यांच्यात अत्यंत चुरसीशीचीू लढत झाली.  महेंद्र गायकवाड यानं पहिल्या हाफमध्ये 1 गुण मिळवत आघाडी घेतली. यानंतर हर्षवर्धन सदगीर यानं एक गुण मिळवत बरोबरी केली. पहिला हाफ संपेपर्यंत 1-1 असा सामना बरोबरीत होता. दुसऱ्या हाफमध्ये महेंद्र गायकवाड याला एक्टिव्हिटी टास्क देण्यात आला, यात त्याला गुण मिळवता आला नाही. यामुळं हर्षवर्धन सदगीरला एक गुण मिळाला. यानंतर हर्षवर्धन सदगीर यानं दोन गुण मिळवले. अशा प्रकारे हर्षवर्धन सदगीर यानं 4-1 अशी आघाडी घेतली.यानंतर हर्षवर्धन सदगीर बाहेर गेल्यानं एक गुण महेंद्र गायकवाडला मिळाला.  कुस्तीचा वेळ संपला तेव्हा हर्षवर्धन सदगीर यानं 4-2 असा विजय मिळवला.  हर्षवर्धन सदगीर डबल महाराष्ट्र केसरी ठरलेला सातवा पैलवान ठरला आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Harshvardhan Sadgir Maharashtra Kesari 2026 winnerMahendra Gaikwad defeatedMaharashtra Kesari 2026pune Maharashtra Kesari Wrestling Tournamentपुणे

