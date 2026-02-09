धक्कादायक! भयानक गुन्ह्यातील आरोपी जेलमधून फरार... त्याची गुन्हे पार्श्वभूमी पाहून व्हाल थक्क

Chatrapati sambhaji Nagar: छत्रपती संभाजीनगर शहरात रविवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा एक धोकादायक कैदी हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातून फरार झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या कैद्याचा भूतकाळ अत्यंत भयावह गुन्ह्यांशी जोडलेला असल्याने नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारागृह सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही घटना मानली जात आहे. पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली असून परिसरातील सर्व ठिकाणी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
फरार कैद्याचा थरकाप उडवणारा गुन्हेगारी इतिहास
माहितीनुसार शेख अमजद असद उर्फ मोहसीन हा आरोपी अनेक वर्षांपासून खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत होता. 2018 मध्ये एका तरुणाचे अपहरण करून निर्घृण हत्या केल्याच्या प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने 2020 मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सुरुवातीला काही काळ त्याला अमरावती कारागृहात ठेवण्यात आले होते, त्यानंतर July 2024 मध्ये त्याची हर्सूल कारागृहात बदली करण्यात आली.
कारागृहातून पलायन कसे झाले?
कारागृह प्रशासनाने चांगल्या वागणुकीचा दाखला मिळाल्यामुळे त्याला आतल्या साफसफाईच्या कामावर ठेवले होते. खुल्या कारागृह प्रक्रियेनुसार तो रविवारी दुपारी परिसरात काम करत होता. याच संधीचा फायदा घेत त्याने अचानक पळ काढला. काही वेळाने कर्मचारी उपस्थिती तपासत असताना हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेनंतर तातडीने शोध सुरू करण्यात आला.
पोलीस तपास आणि सुरक्षा उपाय सुरु मात्र...
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा नोंदवण्यात आला. शहरातील बाहेर जाणारे रस्ते, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक आणि ग्रामीण भागात नाकाबंदी करण्यात आली आहे. विविध पथके तयार करून आरोपीचा माग काढण्याचे काम सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी देखील सुरू करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा: NCP साठी महत्त्वाचं! DCMपदी येताच सुनेत्रा पवार करणार अजित पवार करायचे तेच काम; विलीनीकरणाबाबत...
नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
पोलीस प्रशासनाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्यास सांगितले आहे. आरोपी धोकादायक असल्याने कोणीही स्वतःहून पकडण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान या घटनेमुळे कारागृह व्यवस्थेच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.