भूषण गवईंना कधी जातीवादाचा सामना करावा लागला का? माजी सरन्यायाधीशांनी थेट उत्तर देत म्हटलं...

झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीक्ष भूषण गवई यांनी अनेक विषयांवर भूमिका मांडली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 13, 2025, 10:05 PM IST
झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीक्ष भूषण गवई यांनी अनेक विषयांवर भूमिका मांडली आहे. यावेळी त्यांनी जातीयवादावरही थेट व स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या त्यांना जातीवादाचा सामना करावा लागला का? असा प्रश्न केला होता. त्यावर त्यांनी थेट उत्तर दिलं आहे.

भूषण गवई यांनी प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटलं आहे की, 'मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की वडील राजकारणात आल्यावर आम्ही मुंबईला आलो. त्यानंतर माध्यमिक शाळेत शिकत असताना किंवा महाविद्यालयात शिकत असतानाही मला कोणत्याही प्रकारे या समाजाचे आहोत किंवा शेड्युल कास्टचे आहेत म्हणून दुजाभाव केला जातोय, असा अनुभव कधीच आला नाही. नोकरीच्या ठिकाणीही वकिली करताना असा अनुभव आला नाही.'

मित्रपरिवारांपैकी कोणाला असा अनुभव आला का, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी म्हटलं की, 'माझे वडील हे सेक्युलर होते. त्यांच्या मित्रपरिवारात सर्व धर्माच्या जातीचे लोक होते. त्यामुळं माझा मित्रपरिवारदेखील सर्व जाती धर्मातील लोक आहे. त्यामुळं त्यांच्याबाबतीतही कधी असा जातीयवादाचा अनुभव आला नसल्याचे,' माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे.

बूट फिरकवल्याच्या प्रकरणावर काय म्हणाले भूषण गवई?

सर्वोच्च पदावर बसलेले असताना बूट फिरकावण्याचा प्रकार घडतो, याबाबत काय सांगाल? यावर भूषण गवई म्हणाले की, सुरुवातीला बूट कोणत्या कारणाने भिरकावला याबाबत मला कल्पना नव्हती. पण अशा लहान सहान गोष्टींकडे लक्ष न देता न्यायदानाचं कामाकडे लक्ष केंद्रित करावं. ज्या राकेश किशोर यांनी निवृत्त सरन्यायाधीक्ष भूषण गवई यांच्यावर बूट फिरकावला त्यांना त्यांचा बूट परत करुन आपण या प्रकरणाकडे फार लक्ष देत नसल्याचं ते म्हणाले. 

