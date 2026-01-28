English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफांची लहानगी नात ढसाढसा रडली, Video पाहून डोळे पाणावतील

अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफांची लहानगी नात ढसाढसा रडली, Video पाहून डोळे पाणावतील

Ajit Pawar Plane Crash : बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रिफ यांना या अपघाताच्या बातमीने अश्रू अनावर झाले होते. त्यानंतर आता हसन मुश्रिफांची लहानगी नात आयेझा मुश्रीफ ही सुद्धा अजित पवारांच्या निधनाची बातमी कळताच ढसाढसा रडली.   

पूजा पवार | Updated: Jan 28, 2026, 07:00 PM IST
अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफांची लहानगी नात ढसाढसा रडली, Video पाहून डोळे पाणावतील
Photo Credit - Social Media

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी एका भीषण विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं. 66 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मुंबईहून बारामती येथे एका सभेसाठी अजित पवार निघाले असताना विमानात बिघाड झाल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अजित पवारांच्या या अकाली निधनामुळे पवार कुटुंब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रिफ यांना या अपघाताच्या बातमीने अश्रू अनावर झाले होते. त्यानंतर आता हसन मुश्रिफांची लहानगी नात आयेझा मुश्रीफ हिचा सुद्धा एक व्हिडीओ समोर येत आहे. या व्हिडीओमध्ये आयेझा मुश्रीफ ही अजित पवारांच्या निधनाची बातमी कळताच ढसाढसा रडली. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

निधनाच्या बातमीने आयेझा मुश्रीफ भावुक :

बुधवारी सकाळी अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाची बातमी समोर आल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रिफ हे माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना भावूक झालेले दिसले. त्यानंतर आता हसन मुश्रिफांची लहानगी नात आयेझा मुश्रीफ हिचा एक व्हिडीओ समोर येत आहे. कागलमध्ये सभेच्या वेळी अनेकदा अजित पवार आणि लहानगी आयेझा यांची भेट झाली होती. दोघांच्या बॉण्डिंगचा व्हिडीओ देखील तेव्हा खूप व्हायरल झाला होता. लहानग्या आयेझा सोबत अजित पवार सभेदरम्यान खूप वेळ बोलत होते. 

आयेझा मुश्रीफ बुधवारी दुपारी शाळेतून घरी परतली तेव्हा टीव्हीवर अजितदादांच्या निधनाच्या बातम्या सुरु होत्या. यावेळी आयेझाने विचारलं काय झालं? तेव्हा तिला कुटुंबातील एका व्यक्तीने सांगितलं की, अजितदादा चले गये. त्यावेळी तिने विचारलं की कहाँ चले गये? तिला सांगण्यात आले की अजित पवारांचा अपघात झाला त्यानंतर लहानगी आयेझा रडू लागली. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांचं काळीज पिळवटून निघालं. 

हेही वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर शरद पवार बारामतीत दाखल, हेलिकॉप्टरमधून उतरताच....

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अजितदादांचा विमान अपघात कसा झाला? 

मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी विमानाने उड्डाण घेतलं होतं. बारामतीत हे विमान 8: 50 मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ajit Pawar Plane Crashmarathi newshasan mushrifAjit pawar

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफां...

महाराष्ट्र बातम्या