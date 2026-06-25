'गोकुळ'वरील वर्चस्वासाठी हसन मुश्रीफांचे 'शक्तीप्रदर्शन'

प्रताप नाईक, झी 24 तास कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात गोकुळ दूध संघ ही केवळ सहकारी संस्थेपेक्षा सत्तेचं आणि राजकीय वर्चस्वाचे केंद्रच जास्त राहिलाय. त्यामुळं गोकुळची निवडणूक म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची लढाई असते. अशा परिस्थितीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शक्तीप्रदर्शन करत गोकुळच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकलंय. विशेष म्हणजे, गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच मोठा भाऊ असेल, असा स्पष्ट दावा मुश्रीफांनी केलाय.
कोल्हापूर जिल्ह्याचं आर्थिक सत्ताकेंद्र असणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीला अजून बराच वेळ असला, तरी राजकीय वातावरण मात्र आतापासूनच तापू लागलंय. कोल्हापुरातील महासैनिक दरबार हॉलमध्ये गुरुवारी मंत्री हसन मुश्रीफ गटाच्या वतीनं मेळावा आयोजित करण्यात आलेला. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येनं सभासद, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या मेळाव्यात विविध विकास संस्था, दूध संस्थांचे प्रतिनिधी आणि सभासदांचे जवळपास 2 हजार ठराव एकत्रित केले. त्यानंतर शक्ती प्रदर्शन करत गोकुळचे ठराव दाखल करण्यात आले. यावेळी बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच मोठा भाऊ असल्याचे सुतोवाच केले.
गोकुळच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यापासून वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. एकीकडे महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटप आणि नेतृत्वाचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे विरोधी गटही आपली रणनीती आखत आहेत. अशा वेळी मुश्रीफ यांनी “महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच मोठा भाऊ असेल” असे विधान करून भाजपसह इतर घटक पक्षांनाही राजकीय संदेश दिला आहे. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीचं सूत्रं कुणाच्या हाती राहणार याबाबत चर्चा सुरू झालीय.
गोकुळमध्ये सुरू असलेल्या राजकारणामुळं गोकुळचे मतदार आपल्या सोबतच असावे, त्यासाठी आत्तापासून व्युव्हरचना आखली जातेय. ऐनवेळी ठराव धारकांची पळवा पळव होऊ शकते यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ आत्तापासूनच बंदोबस्त करताना दिसतायेत. त्यामुळं मुश्रीफ यांनी निवडणूक कधीही लागो, कोणतेही कारण न देता तीर्थक्षेत्रात पोहोचायचं आणि नेतृत्वाचा आदेश पाळायचा, असे आवाहन ठरावधारकांना करत रणशिंग फुंकलं.
ठराव धारक मेळाव्याच्या निमित्तानं हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळच्या अनेक संस्था अवसायनात काढण्याच्या निर्णयावरही टीका केली. हा निर्णय चुकीचा असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट झाल्याचा दावा करत मुश्रीफ विरोधकावर निशाणा साधला.गोकुळ ही महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावी दूध संघांपैकी एक संस्था मानली जाते. हजारो दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांशी गोकुळचे थेट संबंध आहेत. त्यामुळं गोकुळवरील नियंत्रण म्हणजे जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील प्रभाव वाढवण्याची मोठी संधी मानली जाते. म्हणूनच गोकुळची निवडणूक ही केवळ संस्थेची निवडणूक न राहता कोल्हापूरच्या राजकीय भवितव्याशी जोडली गेलीय.
शक्तीप्रदर्शनातून हसन मुश्रीफ गटानं निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू असल्याचं दाखवून दिलंय. गोकुळच्या निवडणुकीची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी आजच्या शक्तीप्रदर्शनातून हसन मुश्रीफ यांनी निवडणुकीचा बिगुल वाजवलंय. त्यामुळं महायुतीमधील इतर पक्ष त्याचबरोबर विरोधी राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी मुश्रीफांच्या तयारीनंतर काय भूमिका घेते? यावरच गोकुळची निवडणूक अवलंबून असणार आहे