सांगलीतल्या शौर्य पाटीलच्या मृत्यूनंतर राजधानीत खळबळ! चौघांचं निलंबन, सरकारकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

Shaurya Patil Death Case: महाराष्ट्रातील सांगली येथील शौर्य पाटील या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याने राजधानी दिल्लीत खळबळ उडाली आहे. शौर्य पाटील दिल्लीमधील प्रतिष्ठीत शाळेत शिकत होता. मेट्रो स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवरून रस्त्यावर उडी मारून त्याने टोकाचं पाऊल उचललं. या प्रकरणावरुन दिल्लीत रोष असतानाच, दोन दिवसानी शालेय व्यवस्थापनाने मुख्याध्यापक आणि तीन शिक्षकांना निलंबित केलं आहे.
16 वर्षीय शौर्य पाटील याने मंगळवारी आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्याआधी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये त्याने शिक्षकांना दोषी ठरवलं होतं. सुसाईड नोटमध्ये शौर्यने लिहिलं होतं की, "सॉरी मम्मी, मी तुझं मन अनेक वेळा दुखावलं आहे आणि आता मी हे शेवटचं करत आहे. शाळेतील शिक्षक असेच आहेत, मी काय करु?".
बुधवारी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये, शौर्यचे वडील प्रदीप पाटील यांनी शाळेच्या पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या मुख्याध्यापिका अपराजिता पाल, शिक्षिका जूली वर्गीस, मनु कालरा आणि युक्ती अग्रवाल महाजन यांचं नाव घेतलं होतं. त्यांच्यावर मुलाला मानसिक त्रास देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शाळेचे मुख्याध्यापक रॉबर्ट फर्नांडिस यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत निलंबन लागू राहील असं म्हटलं आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना कोणत्याही चौकशीसाठी उपलब्ध राहण्यास सांगण्यात आलं असून, परवानगीशिवाय ते शाळेत येऊ शकत नाहीत किंवा विद्यार्थी, कर्मचारी किंवा पालकांशी बोलू शकत नाहीत असंही सांगितलं आहे.
"तुम्हाला कळविण्यात येत आहे की शाळेला तुमच्याविरुद्ध 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी तीस हजारी कोर्टात दाखल केलेल्या एफआयआरची, क्रमांक 336A माहिती मिळाली आहे. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रशासनाने तुम्हाला तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं मुख्याध्यापकांनी लिहिलं आहे.
"तपास पूर्ण होईपर्यंत आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत तुमचं निलंबन कायम राहील. निलंबनाच्या कालावधीत, तुम्हाला कोणत्याही अधिकृत संवादासाठी किंवा चौकशीसाठी उपलब्ध राहणं आवश्यक आहे आणि प्रशासनाच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय तुम्ही शाळेच्या परिसरात भेट देऊ नये किंवा विद्यार्थी, कर्मचारी किंवा पालकांशी संवाद साधू नये," असं पत्रात सांगण्यात आलं आहे.
दिल्लीच्या गोल मार्केट भागात असणाऱ्या शाळेत 16 वर्षीय शौर्य पाटील शिकत होता. मंगळवारी दुपारी त्याने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरून खाली उडी मारून आत्महत्या केली. यावेळी त्याच्या बॅगेत दीड पानांची सुसाईड नोट सापडली. ज्यामध्ये शौर्यने लिहिलं होतं की, “शिक्षिका आणि प्राचार्या यांच्या जाचाला कंटाळलो आहे. इतर विद्यार्थ्यांवर माझ्यासारखी वेळ येऊ नये, त्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. माझे अवयव गरजूंना दान करा".
शौर्यचे वडील प्रदीप पाटील यांनी सांगितलं आहे की, “आम्ही शाळा बदलण्याचा विचार केला होता. पण दहावीच्या परीक्षेमुळे थांबलो. शिक्षिकांच्या अपमानास्पद वागणुकीला मुलगा कंटाळला होता”.
घटनेच्या दिवशी शौर्य घरची गाडी यायच्या आधीच शाळेतून बाहेर पडला. मित्रांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो निघून गेला. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार तो काही मिनिटे शांत बसलेला दिसतो. यानंतर त्यानं आत्महत्या केली.
शौर्य प्रदीप पाटील,असे पीडित विद्यार्थ्याचे नाव असून तो मूळचा सांगली जिल्ह्यातला खानापूर तालुक्यातील ढवळेश्वरचा रहिवासी आहे. वडील प्रदीप पाटील हे सोने-चांदी गलाई व्यवसाय निमित्त गेल्या अनेक वर्षापासून दिल्ली येथे स्थायिक आहेत. त्यामुळे शौर्य हा त्यांच्या कुटुंबीयांसह दिल्लीतील राजीवनगर भागात वास्तव्यास होता.तो दिल्लीतील विद्यालयात इयत्ता दहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होता.
गुरुवारी, दिल्ली सरकारने मृत्यूची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पाच सदस्यांची समिती स्थापन करताना, शिक्षण संचालनालयाने म्हटले आहे की घटनेशी संबंधित तथ्ये, परिस्थिती आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. सहसंचालक हर्षित जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील या पॅनेलला तीन दिवसांत सखोल आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करून व्यापक अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.