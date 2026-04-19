तापमान चिमुकल्यांना सोसेना, उन्हामुळे मुलांच्या आजारपणात वाढ

तापमानाने चाळिशी ओलांडल्याने याचा सर्वाधिक फटका पाच वर्षांखालील बालकांना बसतोय. कडक उन्हामुळे ताप, अंगदुखी, उलट्या आणि डायरियाच्या तक्रारी वाढलेत. शरीरातील पाणी कमी होऊन ''डिहायड्रेशन''चा धोका निर्माण झाल्याने शहरातील बालरुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढलीय. 

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 09:50 PM IST
विशाल करोळे, (प्रतिनिधी) छत्रपती संभाजी नगर :  गेल्या आठवडाभरापासून राज्यभरात सूर्य आग ओकतोय. सलग सहाव्या दिवशी तापमानाचा पारा चाळीशीपार राहिलाय. वाढत्या उष्म्यासह रात्रीचा उकाडाही असह्य झालाय. या वाढत्या तापमानाचा त्रास मोठ्यांसोबत चिमुकल्यांना अधिक जाणवू लागल्या. त्यामुळे आपल्या चिमुकल्यांची काळजी घेणं गरजेचं आहे.

तापमानाचा वाढलेला पाऱ्यामुळे नागरिक हैराण झालेत. तापमानाने चाळिशी ओलांडल्याने याचा सर्वाधिक फटका पाच वर्षांखालील बालकांना बसतोय. कडक उन्हामुळे ताप, अंगदुखी, उलट्या आणि डायरियाच्या तक्रारी वाढलेत. शरीरातील पाणी कमी होऊन ''डिहायड्रेशन''चा धोका निर्माण झाल्याने शहरातील बालरुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढलीय. सध्या तपासणीसाठी येणाऱ्या १० पैकी ७ बालरुग्णांमध्ये उन्हाच्या तीव्रतेमुळे उद्भवलेले आजार दिसून येत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलंय. वेळीच लक्षणे ओळखून उपचार घ्यावेत अन्यथा उष्माघात अगदी जीवावर बेतू शकतो असा इशाराही डॉक्टरांनी दिलाय. त्यामुळे उन्हाच्या या कडाक्यात लहानग्यांची काळजी घेणं खूप महत्वाचं आहे.

वाढत्या उन्हात कशी घ्याल मुलांची काळजी? 

- दुपारी 12 ते 4 या वेळेत मुलांना घराबाहेर खेळायला पाठवू नका
- मुलांना दर दोन तासांनी पाणी द्यावे
- ताजी फळे, हलका आहार द्या
- मुलांना नेहमी सुती आणि सैल कपडे घाला
- बाहेर जाताना टोपी, छत्रीचा वापर करा
- मुलं अचानक सुस्त पडल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

एप्रिल आणि मे महिन्यात उन्हाचा तडाखा जोरदार असणाराय. त्यामुळं काळजी घेण्याची गरज आहे. विदर्भात तर आतापासूनच असह्य उन्हाळा सुरू झाला आहे. तर राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे गरज असेल तरच घराबाहेर पडा. उन्हाळ्यात स्वतःची आणि तुमच्या मुलांची काळजी घ्या.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

