दु:खाची ढगफुटी! मराठवाड्यात 1 लाख 11 हजार 420.55 हेक्टरवरील शेतीचं नुकसान, शेतकऱ्याने फोडला हंबरडा

राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भात शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेला घास पावसामुळे मातीमोल झाला आहे. धाराशिव, यवतमाळ, अकोला, बीडमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिक अक्षरक्षा आडवी झाली आहेत.
मागील दोन दिवसांपासून राज्यभरात मुसळधार पावसानं हजेरी लावली आहे. अनके ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांनी पीकवलेले हिरवंगार सोनं हे मातीमोल झालं आहे. धाराशिव जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून परंडा तालुक्यातील शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सोयाबीन, मिरची, कापूस यासह असंख्य पिकांचं मुसळधार पावसामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे शासनानं लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणी शेतक-यांकडून करण्यात येत आहे.
यवतमाळच्या आर्णी तालुक्यात पैनगंगा नदी कोपली आहे. हजारो हेक्टर शेती मुसळधार पावसामुळे पाण्याखाली गेलीय. मुकिंदपूर अंबोडा रस्ता तीन दिवसांपासून पाण्याखाली गेलाय. त्यामुळे कवठा बाजार, दोनवाडा, कोसदनी, साकुर इथले शेकडो शेतक-यांच्या शेतात पाणीच पाणी झालं आहे. पैनगंगेच्या पुरामुळे हा रस्ता बंद होतो त्यामुळे पुलाची मागणी, शेतकरी करत आहेत.
अकोला जिल्ह्यातील पातुर तालुक्यात मोर्णा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने दुधानी धबधबा ओसंडून वाहत आहे. सततच्या पावसामुळे धबधब्याचा वेग वाढला असून परिसरात पाण्याचा जोर अधिक जाणवत आहे. धबधब्याच्या आसपास असलेल्या कोठारी बू, कोठारी खुर्द, पार्डी, आगीखेड आणि खामखेड गावांच्या नदीकाठावरील शेतजमिनीतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मराठवाड्यातील 1 लाख 19 हजार 964 शेतकरी पावसामुळे बाधित झालं आहे, तसंच 1 लाख 11 हजार 420.55 हेक्टर वरील शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान लवकरच शेतीचे पंचनामे करण्यात येणार असल्याचं शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यभर मुसळधार पाऊस झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. दरम्यान त्यानंतर जून आणि जुलैमध्ये हवा तसा पाऊस न झाल्यामुळे शेतकरी चिंतेत होता. मात्र, मागील दोन दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बळीराजा संकटात सापडला असून त्याचं मोठं नुकसान झालंय.. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतीचे लवकरात लवकर पंचनामे करून मदतीची मागणी शेतक-यांकडून करण्यात येत आहे.