English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खान्देश आणि विदर्भालाही पावसाने झोडपलं! शेतकऱ्याला अश्रू अनावर, कांदा, सोयाबीन, मका, बाजरीचं नुकसान

जळगाव आणि विदर्भाच्याही काही भागांना पावसानं झोडपलं आहे. जळगावच्या भडगाव आणि पाचोरा तालुक्यात मुसळधार पाऊस झालाय. तर बुलढाणा जिल्ह्यात देखील पाऊस झाल्यानं शेतक-यांना मोठा-आर्थिक फटका बसला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 23, 2025, 10:58 PM IST
खान्देश आणि विदर्भालाही पावसाने झोडपलं! शेतकऱ्याला अश्रू अनावर, कांदा, सोयाबीन, मका, बाजरीचं नुकसान

जळगाव आणि विदर्भाच्याही काही भागांना पावसानं झोडपलं आहे. जळगावच्या भडगाव आणि पाचोरा तालुक्यात मुसळधार पाऊस झालाय. तर बुलढाणा जिल्ह्यात देखील पाऊस झाल्यानं शेतक-यांना मोठा-आर्थिक फटका बसला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे खान्देश आणि विदर्भातील काही भागांनाही पावसानं चांगलंच झोडपलं आहे. खान्देशातील जळगाव,नंदुरबार, नाशिक तर विदर्भातील नागपूर, अकोला, बुलढाणामध्ये मुसळधार पाऊस झालाय, विदर्भ, खान्देशात झालेल्या कोसळधारमुळे
इथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.

जळगावच्या पाचोरा तालुक्यातील कृष्णापुरीत मुसळधार पाऊस झाला आहे. पावसामुळे घरांची पडझड झाली. अनेक घरांमध्ये पावसानं पाणी शिरलंय. त्यामुळे या गावातील नागरिकांचा संसार हा उघड्यावर आला आहे. 

जळगाव जिल्ह्याच्या भडगाव तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे आंचळगाव ,पिंपरखेड परिसरात कापसाचं मोठं नुकसान झालं आहे. यामुळे शेतक-यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून प्रशासनाने तात्काळ पंचनामे करुन आर्थिक मदत करावी अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे. 

जळगावच्या भडगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयाला पुराच्या पाण्याचा विळखा बसला होता. भडगाव शहरातील कुऱ्हा नाल्याला पूर आल्याने पाचोरा रोडवरील भडगाव ग्रामीण रुग्णालय पुराच्या पाण्यात गेलं होतं. मोठ्या प्रमाणात पुराचे पाणी शिरल्याने रुग्णालयातील परिचारिका आणि रुग्णांना ट्रॅक्टरमधून सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं.

बुलढाणा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालय. सोयाबीन, कपाशी, मका अशी पिकं शेतात पाणी साचल्याने सडली आहेत. त्यामुळे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाचाही शेतक-यांना मोठा फटका बसलाय.. पावसामुळे सोयाबीन, ऊस, कांदा, उडीद, तूर पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे शेत-यांकडून मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. 

राज्यभर सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलाय. पिकं काढणीवर आलेली असतानाच पावसानं हजेरी लावलीय. त्यामुळे शेतक-यानं पिकवलेलं सोनं मातीमोल झालंय.. त्यामुळे शेतक-यांकडून मदतीची मागणी केली जातेय. त्यामुळे सरकारनं देखील लवकरात लवकर पंचनामे करून शेतक-यांना मदत करावी एवढंच.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
rainmonsoonjalgaonvidarbha

इतर बातम्या

भर मैदानात गावसकरांचे केस कापणाऱ्या अंपायरचं निधन, क्रिकेट...

स्पोर्ट्स