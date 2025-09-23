खान्देश आणि विदर्भालाही पावसाने झोडपलं! शेतकऱ्याला अश्रू अनावर, कांदा, सोयाबीन, मका, बाजरीचं नुकसान

जळगाव आणि विदर्भाच्याही काही भागांना पावसानं झोडपलं आहे. जळगावच्या भडगाव आणि पाचोरा तालुक्यात मुसळधार पाऊस झालाय. तर बुलढाणा जिल्ह्यात देखील पाऊस झाल्यानं शेतक-यांना मोठा-आर्थिक फटका बसला आहे.
मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे खान्देश आणि विदर्भातील काही भागांनाही पावसानं चांगलंच झोडपलं आहे. खान्देशातील जळगाव,नंदुरबार, नाशिक तर विदर्भातील नागपूर, अकोला, बुलढाणामध्ये मुसळधार पाऊस झालाय, विदर्भ, खान्देशात झालेल्या कोसळधारमुळे
इथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.
जळगावच्या पाचोरा तालुक्यातील कृष्णापुरीत मुसळधार पाऊस झाला आहे. पावसामुळे घरांची पडझड झाली. अनेक घरांमध्ये पावसानं पाणी शिरलंय. त्यामुळे या गावातील नागरिकांचा संसार हा उघड्यावर आला आहे.
जळगाव जिल्ह्याच्या भडगाव तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे आंचळगाव ,पिंपरखेड परिसरात कापसाचं मोठं नुकसान झालं आहे. यामुळे शेतक-यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून प्रशासनाने तात्काळ पंचनामे करुन आर्थिक मदत करावी अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे.
जळगावच्या भडगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयाला पुराच्या पाण्याचा विळखा बसला होता. भडगाव शहरातील कुऱ्हा नाल्याला पूर आल्याने पाचोरा रोडवरील भडगाव ग्रामीण रुग्णालय पुराच्या पाण्यात गेलं होतं. मोठ्या प्रमाणात पुराचे पाणी शिरल्याने रुग्णालयातील परिचारिका आणि रुग्णांना ट्रॅक्टरमधून सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं.
बुलढाणा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालय. सोयाबीन, कपाशी, मका अशी पिकं शेतात पाणी साचल्याने सडली आहेत. त्यामुळे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाचाही शेतक-यांना मोठा फटका बसलाय.. पावसामुळे सोयाबीन, ऊस, कांदा, उडीद, तूर पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे शेत-यांकडून मदतीची मागणी करण्यात येत आहे.
राज्यभर सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलाय. पिकं काढणीवर आलेली असतानाच पावसानं हजेरी लावलीय. त्यामुळे शेतक-यानं पिकवलेलं सोनं मातीमोल झालंय.. त्यामुळे शेतक-यांकडून मदतीची मागणी केली जातेय. त्यामुळे सरकारनं देखील लवकरात लवकर पंचनामे करून शेतक-यांना मदत करावी एवढंच.