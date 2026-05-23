/पुणे मेट्रोच्या डब्यात पाणीच पाणी; मुसळधार पावासमुळे पाणी साचले नाही तर अधिकाऱ्यांचा आश्चर्यकारक खुलासा

पुण्यात मुसळधार पाऊस पडला आहे. पुणे मेट्रो ट्रेनच्या डब्यातही पाणी साचल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यावर पुणे मेट्रो प्रशासनाने खुलासा केला आहे.
Pune News : पुणे शहरासह पुणे जिल्ह्याला पावसाने झोडपून काढले आहे. पावसामुळे सर्वत्र पाणी साचले. मोठी वाहतूक कोंडी झाली. याचा जबरदस्त फटका वाहनचालकांना बसला. वाहनचलाकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यातच मेट्रोने प्रावस करणाऱ्या प्रवाशांना देखील पावसामुळे त्रास सहन करावा लागला. पुणे मेट्रोच्या डब्यात पाणी साचले होते. मेट्रोच्या छतातून पाणी गळती होत होती असं प्रवाशांकडून सांगण्यात आले. याचे व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले होते. मात्र, मेट्रोच्या डब्यात पाणी मुसळधार पावसामुळे साचले नाही. याबाबत मेट्रो प्रशासाने खुलासा केला आहे. रेल्वे प्रशानाचे उत्तर ऐकून प्रवासी अचंबीत झाले.
22 मे रोजी पुण्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर पुणे मेट्रोचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये मेट्रोच्या डब्याच्या वरच्या छतामधून पावसाचे पाणी गळत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी थेट मेट्रोच्या आत येत होते. प्रवाशांमध्ये यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात असून, नव्याने सुरू झालेल्या मेट्रो सेवेतच अशा प्रकारची घटना घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या प्रकरणावर पुणे मेट्रोचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर तांबवेकर यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. 21 मे 2026 रोजी संध्याकाळी 6.40 वाजता लाइन-2 वरील रामवाडी स्टेशन येथे ट्रेन सेट-5 मध्ये मेट्रोच्या डब्यात पाणी साचल्याचा प्रकार समोर आला होता. हे पाणी पावसाचे नव्हते, तर HVAC ड्रेन चोक झाल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. धुळीमुळे ड्रेनेजपाइपमध्ये अडथळा आल्याने एसीमधून तयार होणारे कंडेन्सेशनचे पाणी बाहेर पडू शकले नाही आणि कोचमध्ये हे पाणी साचले असं स्पष्टीकरण तांबवेकर यांनी दिले. ट्रेन ऑपरेटरकडून ही बाब तात्काळ रिपोर्ट करण्यात आल्यानंतर संबंधित HVAC युनिट बंद करण्यात आले आणि स्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. प्रशासनाने ही घटना तांत्रिक स्वरूपाची असल्याचे सांगत अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर आंबेगाव खेड जुन्नर तालुक्यातील अनेक गावांना आज वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने झोडपले. विजांच्या कडकडाटासह काही ठिकाणी गारपिट देखील झाली. वादळी वाऱ्याच्या या मुसळधार पावसाने अनेक ठिकाणी झाडांची पडझड झाली असून विद्युत वाहक खांब तसेच फळबाग ही जमीन दोस्त झाल्या आहेत. वादळी वाऱ्याच्या या पावसाने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून उकड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. मात्र या मान्सूनपूर्व पावसाने खरिप हंगामापुर्वींच्या शेती मशागतीच्या कामांना आता वेग येणार आहे.
राज्यात शुक्रवारी मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली. कोकणासह पुणे, नाशिक, सोलापूर, सातारा,अहिल्यानगरमध्ये पाऊसधारा बरसल्या आहेत. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची काहीशी तारांबळ उडाली असली तरी वाढत्या उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. पुण्यात तर काहीशी पावसातच रस्ते जलमय झाले होते. नाशिकच्या येवल्यात सलग दोन दिवस मान्सूनपूर्व पाऊस कोसळला. यामध्ये अनेक घरांचं नुकसान झालं होते.