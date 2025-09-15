English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात पावसाचं थैमान! नागरिकांच्या घरात, व्यापा-यांच्या दुकानात शिरलं पाणी

जोरदार पाऊस कोसळल्यामुळे नदी नाले दुथडी भरून वाहत असल्यानं नागरिकांच्या घरात, व्यापा-यांच्या दुकानात पाणी शिरलं. शेतक-यांची अवस्थाही बिकट झाली तर वाहतुकीसाठी रस्ते ही बंद झाले. 

पूजा पवार | Updated: Sep 15, 2025, 08:41 PM IST
पुण्यात पावसाचं थैमान! नागरिकांच्या घरात, व्यापा-यांच्या दुकानात शिरलं पाणी
निलेश खरमरे, हेमंत चापुडे (प्रतिनिधी) पुणे : पुणे जिल्ह्याचा शहरी भाग असो वा ग्रामीण भाग सर्वत्र पाणी साचलं आहे. जोरदार पाऊस कोसळल्यामुळे नदी नाले दुथडी भरून वाहत असल्यानं नागरिकांच्या घरात, व्यापा-यांच्या दुकानात पाणी शिरलं. शेतक-यांची अवस्थाही बिकट झाली तर वाहतुकीसाठी रस्ते ही बंद झाले. 

काही दिवस उघडीप घेतलेला पाऊस पुन्हा कोसळू लागला. कालपासून पावसाचा राज्यात सर्वत्र धिंगाणा सुरू झाला अन् अनेकांच्या मनात भीती दाटली. नदीनाले तुडुंब भरले, वाहू लागले. हे पाणी रस्त्यावर, शेतात वाट मिळेल तिथे वाहत गेलं, साचत गेलं. पुणे जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती असून येथे सुद्धा कुणाच्या घरात पाणी साचलं तर कुणाच्या घरातलं साहित्य वाहून गेलं. 

कदम वाक वस्तीमधलं हे सय्यद कुटुंब असून भंगार विकून पैपै जमा करून उभा केलेला संसार अवघ्या काही मिनिटांमध्ये आलेल्या पाण्याच्या मोठ्या प्रवाहात वाहून गेला. हे संकट पाहून त्यांच्या चिमुकल्यांना अश्रू अनावर झाले. सरकार मदत देईल, हीच अपेक्षा ते व्यक्त करतायत. अनेक ठिकाणी दुकानांमध्ये पाणी शिरलं, रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यानं वाहनचालकांना धडकी भरली, गाडी बंद तर पडणार नाही ना हीच भीती त्यांना होती. महामार्ग बंद झाल्यानं गावांचाही संपर्क तुटला. सोलापूरकडे जाणारा महामार्गावरही पाणीच पाणी झालं. सोलापूर रोड, लोणी आणि वाकवस्ती परिसर जलमय झाला. याच पुराच्या पाण्यात अनेक वाहनं अडकली.

शिरूर तालुक्यातही रात्रीपासूनच पाऊस कोसळत होता. शेतात डोळ्यांदेखत चिखल होत होता. जमीन खरडून गेली.. हे नुकसान कसं भरून काढायचं, हाच प्रश्न  शेतक-यांना भेडसावतोय. पुण्याच्या धायरी, इंदापूर आणि थेऊर परिसरात पावसानं थैमान घातलं. अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरलं. संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेलं. जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची धडपड सुरू होती. NDRF च्या पथकानं 60 हून अधिक नागरिकांची सुटका केली.

इंदापुराही मुसळधार पावसामुळे सणसरमधल्या ओढ्याला पूर आला. इथेही घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं नागरिकांचे संसार उद्धवस्त झाले. पुणे-नगर महामार्गावर पाणीच पाणी झालं. वाघोली, केसनंद परिसराला तलावाचं स्वरुप आलं. आळंदी फाट्यावरही पाणी साचल्यानं वाहतुकीला फटका बसला. परतीच्या प्रवासाचे वेध लागलेल्या पावसानं धिंगाणा घातल्यानं अनेकांच्या डोळ्यात आसवांचा पूर आला.  प्रशासन काय करतंय, दरवर्षी तशीच स्थिती, तेच नुकसान. असंच नुकसान सोसत नागरिकांनी किती पावसाळे वाट पाहायची हाच प्रश्न आहे.

