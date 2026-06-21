पुण्यात आला, मुंबईत कधी? सगळ्यांनाच पडलाय हा एकच प्रश्न, पावसाबाबत नवीन अपडेट

Monsoon Maharashtra 2026 : पुणे आणि मुंबईकर पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. 25 जून नंतर मान्सून सक्रिय होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. अशातच आता पावसाबाबत नवीन अपडेट समोर आली आहे. पुण्यात धो धो पाऊस पडला आहे. पुण्यात आला मुंबईत कधी असा प्रश्न मान्सूनच्या प्रतिक्षेत असेलल्यांना पडला आहे.
पुण्यात पावसाच्या सरी बरसल्याने सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. 21 जून रोजी सायंकाळी 4 च्या सुमारास मुसळधार पाऊस पडला आहे. पुणे शहरात मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. मध्यवर्ती पेठा, सहकारनगर, वारजे, धायरी, सिंहगडरोड भागात पावसानं हजेरी लावल्यानं नागरिकांची तारांबळ उडाली. खडकवासला धनकवडी, बालाजीनगर, कात्रज परिसरात पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला.
मुंबईत सकाळी पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या. पहाटे मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पाऊस पडला. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, घाटकोपरमध्ये पहाटेच्या सुमारास सुमारे 24 मिमी पावसाची नोंद झाली. त्याखालोखाल वरळीत 25 मिमी, लोअर परळमध्ये 21 मिमी आणि चेंबूरमध्ये 20 मिमी पावसाची नोंद झाली. आयएमडी 22 आणि 23 जून रोजी मुंबईसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस आणि ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाचे सोसाट्याचे वारे वाहू शकतात असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महाड आणि पोलादपूर तालुक्यात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्यानं हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. पावसामुळे परिसरातील वातावरणही गारवा निर्माण झाला. बळीराजाच्या आशा पल्लवीत झाल्यात. मागील 15 दिवस उसंत घेतलेल्या वरुणराजाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भागात हजेरी लावली काही भागात रिमझिम तर काही भागात मुसळधार स्वरूपाच्या पडलेल्या पावसामुळे हवेत काही काळ गारवा निर्माण झाला. मात्र पावसाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या बळीराजाच्या पदरी मात्र अजूनही निराशाच आहे. पेरणीची काम उरकून भात शेतीची लावणी करण्याच्या तयारीत असलेला बळीराजा पावसाची आतुरतेने वाट बघतोय. मात्र मागील 15 दिवस पावसाची प्रतिक्षाच आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवलीत काही वेळ पाऊस पडला मात्र पावसाला म्हणावा तसा जोर नसला तरी सकाळच्या सत्रात आलेल्या पावसाने हवेत गारवा निर्माण केलाय.
जून महिना अर्धा संपूनही संपूर्ण महाराष्ट्र सध्या भीषण उन्हाचा आणि उकाड्याचा सामना करत आहे. मात्र आता नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खंडित झालेला मान्सून पुन्हा एकदा पुढच्या प्रवासासाठी सज्ज झाला असून, 23 जूनच्या आसपास तो महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांमध्ये वेगाने पुढे सरकणार आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 22-23 जूनपासून दक्षिण कोकण आणि महाराष्ट्रालगतच्या भागात मान्सून पुन्हा सक्रिय होईल. पावसाचा जोर हळूहळू वाढून 24 ते 26 जून दरम्यान तो मुंबईसह उत्तर कोकण आणि महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहोचेल.