/रायगडमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर अडकलेल्यांसह 125 जणांची सुटका; रोह्यात कुंडलिका नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली

roha raigad kundil river flooding : मुसळधार पावसाचा मोठा तडाखा रायगड जिल्ह्याला बसल्याचे दिसत आहे. रायगडमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. रोह्यात कुंडलिका नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. रायगडमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर अडकलेल्यांसह 125 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्याला रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. येत्या काही तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. NDRF चे पथक रायगड जिल्ह्यात तैनात करण्यात आले आहे.
रोहा येथील कुंडलिका नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. नदीला मोठा पूर आला आहे. नदीचे पाणी शहरात शिरल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सखल भाग, घरे आणि बाजारपेठेत पाणी शिरल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
या गंभीर परिस्थितीत बचाव पथकांनी धाडसी बचावकार्य करत रेल्वे ट्रॅकवर अडकलेल्यांसह 125 हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित केले.
पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बोटीच्या सहाय्याने सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले. पावसाचा जोर कायम असल्याने प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बचाव पथके युद्धपातळीवर मदतकार्य करत आहेत.
कल्याण ग्रामीण भागातून वाहणाऱ्या काळू नदीने रौद्र रूप धारण केलं आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे. नदीवरील पूल सध्या पाण्याखाली जाण्याच्या मार्गावर आहे. पाण्याची पातळी वाढतच असल्याने पूल बुडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर पाऊस असाच सुरू राहिला तर कल्याण ग्रामीण भागातील 10 ते 12 गावांचा शहराशी संपर्क पूर्णपणे तुटणार आहे. त्यामुळे या गावांमधील शाळा, दवाखाना, बाजारपेठेची दळणवळण बंद होण्याचा धोका आहे.
दरम्यान, पावसामुळे बळीराजा मात्र सुखावला आहे. शेतांना पाणी मिळाल्याने शेतकरी खुश असला तरी, पुल पाण्याखाली जाण्याची चिंता मात्र त्याला सतावत आहे. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून प्रशासनाने नदीकाठच्या सर्व गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून, नागरिकांना नदीपासून दूर राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
हवामान खात्याने कल्याण ग्रामीण भागासाठी पुढील 24 तास ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. प्रशासनाने एनडीआरएफच्या पथकांना सतर्क ठेवलं आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.