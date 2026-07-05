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रायगडमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर अडकलेल्यांसह 125 जणांची सुटका; रोह्यात कुंडलिका नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली

रायगड जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे.   रेल्वे ट्रॅकवर अडकलेल्यांसह 125 जणांची सुटका करण्यात आली आहे.  रोह्यात कुंडलिका नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 05, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:04 PM IST
रायगडमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर अडकलेल्यांसह 125 जणांची सुटका; रोह्यात कुंडलिका नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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