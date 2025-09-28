आधीच बेजार त्यात पुन्हा कोसळधार, संपूर्ण राज्यात पावसाचं थैमान, शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

Maharashtra Rain News: मागील अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला पाऊस काही कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये. आजही पावसानं मराठवाडा, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि बुलढाणा जिल्ह्याला झोपडलंय. नद्या-नाले दुधडी भरून वाहतायत. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. तसंच शेतात देखील पाणी भरल्यानं पिकांचा
चिखल झालाय.
अहिल्यानगर शहरासह जिल्ह्याला जोरदार पावसाने झोडपलं. अहिल्यानगर शहरातून वाहणाऱ्या सीना नदीला पूर आलाय. नगर-कल्याण महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झालीये. 1996 नंतर पहिल्यांदाच शहरातील नेप्ती चौकात पाणी आलंय अहिल्यानगरच्या सीना नदीच्या शेजारील अनेक घरामध्ये पाणी शिरलंय.
अहिल्यानगरच्या शिर्डी आणि राहत्या परिसरात देखील ढगफुटीसदृश्य पाऊस झालाय. त्यामुळे घरांमध्ये आणि शेतांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर शिरलंय. त्यामुळे घरांचं आणि शेतांमधील पिकांचं मोठं नुकसान झालंय.
येवल्याला देखील मुसळधार पावसाचा फटका बसलाय. मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणी साचलंय. तसंच पावसाचं पाणी घरांमध्ये शिरल्यानंही मोठं नुकसान झालंय. घरातील संसार वाहून गेल्यामुळे महिलांना अश्रू अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं.
पावसाने बीड जिल्ह्यात अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. बीडच्या हिंगणी गावाला पुराच्या पाण्याने वेढा घातला आहे. गावातील अनेक घरं पाण्यात गेली आहेत. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
धाराशिवमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाचा शाळांनाही मोठा फटका बसलाय. पावसामुळे जिल्ह्यातील 78 शाळांमधील 125 वर्गखोल्यांची पडझड झालीये. तर 130 शाळांमधील 387 वर्गखोल्यांचं नुकसान झालंय. 25 शाळांमध्ये पुराचं पाणी शिरलंय. त्यामुळे शालेय साहित्य तसंच पोषण आहार या पाण्यात भिजलाय.
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील राजना परिसरात मुसळधार पावसाने शेतात पाणी साचलंय. या अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, संत्रा, मुग, उडीद पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. विशेषत: कापणीला आलेले सोयाबीन पूर्णपणे पाण्यात गेल्याने शेतकरी हवालदिल झालेत. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे तत्काळ मदतीची मागणी करत हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पंढरपूर आणि परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे अनेक शेती पिकांना मोठा फटका बसलाय. पंढरपुरच्या कुरोली इथल्या शेतकऱ्याच्या चार एकवरील शेवग्याचं या पावसाच्या पाण्यात मोठं नुकसान झालंय.
पुणे जिल्ह्यात उत्तर भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवलंय, शेतकऱ्यांनी मोठ्या मेहनतीने पिकवलेल्या सोयाबीन या पावसात भिजून खराब झालाय. हातचं पीक वाया गेल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आलेत. तर जालन्यातील जिल्ह्यातील पूर्णा, अंजना,मांगणी नदीला काल संध्याकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे. या नद्यांना पूर आल्यानं भोकरदन तालुक्यातील हसनाबाद आणि भोकरदनचा संपर्क तुटला आहे. नद्यांमध्ये असलेली काही मंदिरं देखील पुराच्या पाण्याखाली गेली आहेत.
लातूर तालुक्यातील पोहरेगाव येथे गावकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे जीवितहानी टळलीये. पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या चौघांना गावकऱ्यांनी चक्क वीजेची तार वापरून सुखरूप बाहेर काढलं. रेणापूर तालुक्यातील पोहरेगाव येथील चार शेतकरी जनावरांना पाणी पाजून शेताकडून परत घराकडे येत असताना अचानक पुलावर पुराचं पाणी वाढलं आणि ते दोघेही अडकले. अशावेळी गावातील भास्कर हांडगे या तरुणानं भन्नाट शक्कल लढवली. गावातील लाईट बंद करून वीजेची तार तोडण्यात आली आणि त्या तारेच्या साहाय्याने चौघांना पुरातून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आलं.
सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचा सर्व्हिस रोड अक्षरशः वाहून गेलाय. सोलापूर-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्विस रोडवर असलेला डांबरी रस्ता वाहून गेल्याने चार ते पाच फुटाचा खड्डा पडलाय.