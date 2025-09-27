महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान; विशेष अधिवेशन घेण्याची ठाकरेंची मागणी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे ठाकरेंनी सरकारला विशेष अधिवेशन घेण्याचं आवाहन केलंय. तसंच हेक्टरी 50 हजारांची मदत तसंच सरसकट कर्जमाफ करण्याची मागणी देखील त्यांनी केलीय. पीएम केअर फंडावरूनही ठाकरेंनी फडणवीसांवर निशाणा साधलाय.

Sep 27, 2025
राज्यभरात पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. शेतक-यांच्या हातातोंडाची आलेला घास पावसानं हिरावलायं. दरम्यान याच मुद्द्यावरून ठाकरेंनी पुन्हा एकदा सरकारवर हल्लाबोल केलाय. तसंच विशेष अधिवेशन घेण्याचं आवाहन देखील ठाकरेंनी सरकारला केलंय. विशेष अधिवेशनासाठी सरकारला सहकार्य करू तसंच सर्व मिळून केंद्राला मदतीसाठी विनंती करू असं आवाहन उद्धव ठाकरेंनी राज्य सरकारला केलं आहे.

पावसामुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतक-यांचा आर्थिक कण मोडलाय, शेतातील पिकं पावसामुळे सडून गेल्यानं शेतकरी हतबल झालाय. त्यामुळे शेतक-यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केलीय. तर मुख्यमंत्र्यांनी देखील कर्जमाफीचं आश्वासन पूर्ण करण्याचा शब्द दिलाय. 

पीएम केअर फंडावरून देखील ठाकरेंनी सरकारला लक्ष्य केलंय. दरम्यान यानंतर फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगलाय.. ठाकरेंनी पीएम केअर फंडामधून शेतक-यांना तातडीच्या मदतीची मागणी केलीय, दरम्यान कोरोनात ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 600 कोटी मिळूनही खर्च झाला नसल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला होता. दरम्यान त्यांच्या या आरोपांनंतर ठाकरेंनी देखील फडणवीसांवर खोचक टीका केलीय.

मुसळधार पावसामध्ये शेतक-यांचं आतोनात नुकसान झाल्यामुळे सरकरानं मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, सरकारकडून मिळणारी मदत तुटपुंजी असल्यामुळे हेक्टरी 50 हजार मदत देण्याची मागणी विरोधक करतायत. त्यामुळे सरकार नेमकी शेतक-यांना किती मदत करणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

