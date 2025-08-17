English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Intern | Updated: Aug 17, 2025, 05:14 PM IST
वाशिम जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस; शेलू बाजार परिसराला पुराचा वेढा

वाशिम जिल्ह्यात आज जोरदार पाऊस सुरू असून, या पावसामुळे शेलू बाजार परिसरातून वाहणाऱ्या अडाण नदीला पूर आला आहे. त्यामुळे शेलू बाजार परिसराला पुराचा वेढा बसला आहे. घरात पाणी शिरल्याने नागरिकांना रात्रभर जागून काढावे लागले. घरांमधील जीवनावश्यक वस्तू भिजल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.

 

