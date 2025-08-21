पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा धुडगूस; नदीकाठचे अनेक सखल भाग जलमय

गेल्या आठ दिवसांपासून मुसळधार पावसाने पश्चिम महाराष्ट्राला झोडपून काढले आहे. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत पावसाची तीव्रता अधिक जाणवली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. जिल्ह्यातील सर्व नद्या धोका पातळीच्या जवळून वाहत आहेत, त्यामुळे पुराचे पाणी अनेक सखल भागांत शिरले आहे. अनेक महत्त्वाचे मार्ग पाण्याखाली जाऊन वाहतूक ठप्प झाली असून, जिल्हा प्रशासनाने शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. नदीकाठच्या अनेक गावांमध्येही पुराचे पाणी घुसले आहे. कोल्हापूर शहरातील सखल भागांतही पाणी पोहोचले आहे. सध्या पंचगंगा नदीची पाणीपातळी 42 फूट 6 इंच असून धोका पातळी 43 फूट आहे. एका अर्थाने पंचगंगा नदी महापुराच्या उंबरठ्यावर पोहोचली असून, परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन मैदानात उतरले आहे.