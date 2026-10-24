पुण्यात भयानक वाहतूक कोंडी; मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर 4 KM लांब वाहनांच्या रांगा

पुणे : पुण्यात भयानक वाहतूक कोंडी झाली आहे. मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर 4 KM लांब पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. 5 मिनिटांच्या अंकतरासाठी 1 तास लागत असल्याने पुणेकर त्रस्त झाले आहेत. तातडीने या वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधावा अशी मागणी वाहन चालक करत आहेत.
पुण्यात मुंबई बेंगलोर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर बावधन पासून ते वाकड पर्यंत वाहतूक कोंडी झाली आहे. महामार्गावर वाहनांच्या जवळपास तीन ते चार किलोमीटर रांगा लागल्याने, या वाहतूक कोंडीचा मोठा मनस्ताप चार चाकी आणि दुचाकी वाहन चालकांना सहन करावा लागत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर वाहतूक पोलिसांनी तातडीने महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवावी अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईतील तीन उड्डाणपूल आजपासून सुरू करण्यात आलेत. शीव, विद्याविहार आणि गोरेगाव-मुलुंड उड्डाणपूल आजपासून मुंबईकरांसाठी खुला करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते याचं लोकार्पण करण्यात आलं. मुंबईतील महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने या तीन उड्डाणपूल महत्त्वाचे आहे.
वाशिममधील मुख्य चौकांमध्ये वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी नगरपालिकेने पाच वर्षांपूर्वी 69 लाख रुपयांहून अधिक खर्च करून सिग्नल यंत्रणा बसविली. मात्र हे सिग्नल बंद असल्याने सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेत वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत आहे. यामुळे सिग्नल सुरू करून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करावी,अशी मागणी होत आहे.