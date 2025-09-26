पीएम केअर फंडातून कर्जमुक्ती द्या, ठाकरेंच्या मागणीवर फडणवीस काय म्हणाले?

Maharashtra News : मराठवाड्यासह सोलापूर आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि महापुराने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच कर्जमुक्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पीएम केअर फंडातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केली आहे. तर उद्धव ठाकरेंच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पलटवार केला आहे. त्यामुळे पीएम केअर फंडावरून आजी माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये सामना रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पूर्णपणे उद्धवस्त झाला आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात फक्त चिखल उरलाय. तर पुराचं पाणी घरांमध्ये शिरल्यानं संसार उघड्यावर पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करा आणि कर्जमुक्ती करा अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी बीडमधील नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर सरकारकडे केली आहे. तसंच पीएम केअर फंडातून शेतकऱ्यांना मदत करा आणि कर्जमुक्त करा अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे. कोविडसाठी 600 कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र ठाकरेंनी एक रुपयाही खर्च केला नाही. असं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.
तर पीएम केअर फंडाचे पैसे वापरून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा अशी मागणी खासदार संजय राऊत यांनीही केली आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना भेटून ही मागणी करावी असा सल्ला संजय राऊतांनी दिला आहे. तर यावरुन भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी राऊतांवर पलटवार केला आहे.
अतिवृष्टीळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अशावेळी मायबाप सरकारनं कोणत्याही अडचणी सांगू नये. तातडीनं पूरग्रस्तांना मदत करावी. त्यासाठी पीएम फंडातून निधी आणावा असं आवाहन जयंत पाटलांनी केलं आहे. तर पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत मिळावी अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. हातातोंडाशी आलेल्या पिंकांचा तर चिखलं झालाच आहे. शिवाय हजारो हेक्टर शेती खरवडून गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरीव मदतीसोबतच कर्जमुक्तीची मागणी केली जात आहे. त्यातच आता उद्धव ठाकरेंनी पीएम केअर फंडातून मदत करण्याची मागणी करून एका नव्या विषयाला तोंडा फोडलं आहे.
FAQ
अतिवृष्टी आणि महापुराने कुठले भाग प्रभावित झाले?
मराठवाडा, सोलापूर आणि विदर्भातील काही जिल्हे प्रभावित झाले. शेतकऱ्यांच्या शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून, घरं पाण्याखाली गेली आणि संसार उघड्यावर पडला.
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय?
शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत आणि कर्जमुक्तीची मागणी जोर धरत आहे. अतिवृष्टीमुळे पिके चिखल झाली आणि हजारो हेक्टर शेती खराब झाली.
उद्धव ठाकरेंनी काय मागणी केली?
उद्धव ठाकरेंनी बीडमधील नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर पीएम केअर्स फंडातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि मदत देण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली.