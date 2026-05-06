महाराष्ट्रात छुपं राजकारण? बारामतीवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी पवार एकमेकांना भिडतील?

बारामतीत पवार विरुद्ध पवार सामना अटळ आहे.  2029साठी पवार कुटुंबातल्या इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरु आहे.  मतांसाठी कुणाचे गाव दौरे तर मोफत विहीर खुदाईतून मतांची बेगमी सुरु आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 6, 2026, 10:38 PM IST
Pawar vs Pawar fight in Baramati : बारामतीत पवार विरुद्ध पवार असा सामना होणार नाही अशी ग्वाही पवार कुटुंबीय देत असले तरी बारामतीत पडद्यामागं वेगळंच सुरु आहे. जय पवारांचे बारामतीत गावदौरे सुरु झालेत. तर युगेंद्र पवारही मोफत विहीरी खोदून मतांची जुळवाजुळव करत आहेत. तिकडं रोहित पवारांचंही बारामतीवर लक्ष वाढलंय. त्यामुळं कुणीही काहीही दावे केले असले तरी बारामतीत पवार विरुद्ध पवार असा सामना होण्याची शक्यचा वाढली आहे. 

बारामतीत 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार असा सामना झाला. विधानसभेतही अजितकाकांविरोधात पुतणे युगेंद्र पवार अशी लढत झाली.आता पुन्हा पवार विरुद्ध पवार असा सामना बारामतीत होऊ देणार नाही असं सुप्रिया सुळेंनी सांगून टाकलंय. दुसरीकडं सुनेत्रा पवारांनीही कुटुंब म्हणून पवार एक आहेत असं सांगून पुन्हा कुटुंबातच सामना होणार नाही असे संकेत दिले होते.

पवार नणंद भावजयीनं राजकीय सामना होणार नाही असं सांगितलं असलं तरी पडद्यामागून वेगळ्याच हालचाली सुरु झाल्यात. बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत विक्रमी विजय मिळाल्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीला गेल्या. मात्र जय पवार बारामतीतच थांबले असून त्यांनी लगोलग गावदौरे करायला सुरुवात केलीय. या दौ-यांच्या निमित्तानं जय पवार कार्यकर्त्यांत आपणच पुढचे उमेदवार असा संदेश देत असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडं 2024ला शरद पवारांच्या पक्षाचे उमेदवार यांनी मोफत विहीरी खोदून देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलाय. आता पोकलनने विहीरी खोदून देताना युगेंद्र पवारांचा मतांवर डोळा असणारच ना? 2029 ला तिस-या पिढीत जो कतृत्व सिद्ध करेल तोच बारामतीचा आमदार असेल असं युगेंद्र पवारांनी सांगून दावेदारीचा खुंटा मजबूत केलाय.

आता शरद पवारांच्या पक्षात फक्त युगेंद्र पवारच एकटे दावेदार आहेत का? तर तसंही नाही. रोहित पवार कर्जत जामखेडमधून लढणार असल्याचं सांगतात. तरीही रोहित पवारांचे बारामतीत दौरे वाढलेत. हल्ली बारामतीच्या कारभारात लुडबुड का करतात? अशा 'ऑफ द रेकॉर्ड' प्रश्न पवारांच्याच तिसऱ्या पिढीतल्या एका नेत्यानं विचारलाय. या सगळ्या घडामोडी पाहता बारामतीत पवार विरुद्ध पवार असा सामना झाल्याशिवाय राहणार नाही असं बारामतीकरांना कळून चुकलंय. हे शीतयुद्ध सुरु असताना दत्तामामा भरणेंनी नवाच बॉम्ब टाकलाय. 2029च्या बारामतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार असतील असं त्यांनी सांगून टाकलंय

सध्या पवार कुटुंबात तीन खासदार आणि दोन आमदार आहेत. दोनजण इच्छुक आहेत. अजितदादानंतर सुनेत्रा पवार बारामतीच्या आमदार झाल्या असल्या तरी बारामतीचा कारभारी अजून ठरलेला नाही असं पवार कुटुंबातल्या काही सदस्यांना वाटत असावं. त्यामुळं पुढच्या काळात बारामतीवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी पवार हे एकमेकांना भीडतील असं बारामतीकरांना वाटू लागलंय.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

