'टँकरने पाणी पुरवून उपकार नाही करत', पाणीटंचाईवरुन हायकोर्टने राज्य सरकारला झापलं!

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात अजूनही नागरिकांना पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. हा संघर्ष मेळघाटवासियांच्या पाचवीला पुजलाय. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. राज्य सरकारकडून त्यांना टॅंकरने पाण्याची व्यवस्था केली जाते. पण तीदेखील तुटपुंजी आहे. या सर्व घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पिण्यायोग्य पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारकडून तातडीने उपाययोजनांची माहिती मागवली आहे.
मेळघाट हा कुपोषण आणि आरोग्यविषयक समस्यांसाठी ओळखला जाणारा आदिवासीबहुल भाग आहे. येथे बालमृत्यू, माता मृत्यू आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाबाबत अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यान या भागातील तीव्र पाणीटंचाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाल्याने विदर्भातील अनेक भागांमध्ये पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली असून मेळघाटात परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, प्रभावित गावांमध्ये टँकरच्या माध्यमातून नियमित पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी हा दावा फेटाळून लावत अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा अनियमित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नागरिकांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, टँकरद्वारे पाणी पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, उपकार नव्हेत. भारतीय संविधानानुसार स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्य प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, पाणीटंचाईची समस्या केवळ मेळघाट किंवा विदर्भापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. राज्यातील अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये नागरिकांना उन्हाळ्यात गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पाणीटंचाईवर आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली, भविष्यात कोणती उपाययोजना करण्यात येणार आहे आणि ही समस्या सोडवण्यासाठी किती कालावधी लागणार आहे, याची सविस्तर माहिती न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मेळघाटातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा राज्यस्तरावर चर्चेत आला असून प्रशासनावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचा दबाव वाढला आहे.