लातूरच्या राजकारणात हायव्होल्टेज ड्रामा! अपहरणाच्या आरोपानंतर काँग्रेसच्या उमेदवार 25 वाहनांच्या अती सुरक्षा ताफ्यात आल्या आणि अर्ज मागे घेतला

Latur politics : लातूरच्या राजकारणात हायव्होल्टेज ड्रामा पहायला मिळाला. लातूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. अंजली चौधरींच्या अपहरणाची तक्रार दाखल झाली होती. त्याच काँग्रेस उमेदवार अंजली चौधरींनी माघार घेतली आहे. पोलीस बंदोबस्तात अंजली यांनी उमेदवारी मागं घेतला जात आहे. काँग्रेस नेते अमित देशमुखांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
निलंगा तालुक्यातील तांबाळा जिल्हा परिषद गटात अपहरणाच्या आरोपानंतर मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार अंजली सुनिल चौधरी यांच्या अपहरणाचा आरोप करत काँग्रेसकडून लातूर पोलीस अधीक्षकांकडे रितसर तक्रार देण्यात आली होती. मात्र उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अंजली चौधरी पोलीस बंदोबस्तात समोर आल्या आणि त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघार घेतला. या घडामोडीमुळे काँग्रेसला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. दरम्यान या गटात भाजप आणि अपक्ष असे दोनच उमेदवार उरले असून, अपक्ष उमेदवार हा भाजपचा पर्यायी उमेदवार म्हणून भरलेला होता. मात्र ऐनवेळी तो उमेदवार फॉर्म न काढता अचानक गायब झाल्याने त्याचा अर्ज तसाच कायम राहिला आहे.
दरम्यान, भाजपला लातूरचा बिहार करायचा आहे, अशी टीका आमदार अमित देशमुख यांनी भाजपवर केली. लातूरच्या निलंगा लातुक्यातील तांबाळा जिल्हा परिषद गटाच्या उमेदावर अंजली चौधरी बेपत्ता असल्याने आमदार देशमुख आक्रमक झाले आहेत. या घटनेनंतर आमदर देशमुखांनी थेट भाजपवर निशाणा साधला. .निलंग्यात जर कोंग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचे अपहरण होत असेलतर तर 'हेच आहे का निलंगा राजा?' असं म्हणत अमित देशमुखांनी भाजपा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकरांवर निशाणा साधलाय. यावर निलंगेकरांकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलंय..