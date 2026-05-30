/Pune Crime: हडपसरमध्ये हजारपेक्षा जास्त बेकायदेशीर दारूचे धंदे, पुण्यात हाय वोल्टेज ड्रामा; काय घडलं नेमकं?

Illegal Liquor: पुण्यामध्ये विषारी दारूनं अनेकांनी जीव गमावला, दरम्यान यानंतर विरोधक, सत्ताधारी आणि सामाजिक संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्याआहेत. पुण्यात आंदोलन करत या घटनेचा निषेध करण्यात आला, तर दुसरीकडे विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पुण्यात विषारी दारूनं 20 जणांचा मृत्यू झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. दरम्यान या घटनेनंतर शिंदेंच्या शिवसेनेकडून दारूच्या अड्ड्यांची तोडफोड करण्यात आलीय. तसंच सामाजिक संघटना आणि काँग्रेसकडून देखील या घटनेनंतर पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं आहे, मागील काही दिवसांपासून गंभीर घटनांमुळे पुणे चांगलंच चर्चेत आहे, आधी नगरापूरच्या घटनेनं सर्वाना धक्का बसला, त्यानंतर नीट पेपरफुटीची धागेदोरे देखील पुण्यातच सापडले आणि आता विषारी दारूमुळे अनेकांना त्यांचा जीव गमावला आहे.
पुण्यातील विषारी दारूच्या घटनेनंतर शिंदेंची शिवसेना चांगलीच आक्रमक झाली आहे. बेकायदेशीर दारूच्या अड्ड्यांची शिवसैनिकांनी तोडफोड केली आहे, दरम्यान यावेळी शिवसैनिकांनी थेट प्रशासनावर खापर फोडलं आहे. प्रशासन कारवाई करत नाही म्हणून आम्हाला हे काम हाती घ्यावं लागल्याचं शिवसैनिकांनी सांगितलं. तर तिकडे पुण्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयाबाहेर युवक काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आलं. दरम्यान यावेळी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले होते, आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा निषेध नोंदवण्यात आला. पुण्यातील गुलाबो गँगनं देखील या घटनेनंतर आंदोलन केलं आहे, आरोपींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आंदोलकर्त्यांनी केली आहे, तसंच दारूचे अड्डे बंद करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
संजय राऊतांनी देखील या घटनेनंतर सरकारवर टीका केली आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात हातभट्टीच्या दारूचं नेटवर्क असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अनेक आमदारांचा मटका आणि दारूचा व्यवसाय असल्याचा आरोपही राऊतांनी केलाय. तर राऊतांनी संसदेत पुरावे सादर करावेत असं आव्हान भाजप नेते नवनाथ बन यांनी केलंय. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील या प्रकरणानंतर सरकारवर टीका केली आहे. या घटनेला जबाबदार महाराष्ट्र सरकार असल्याचा आरोप सुळे यांनी केलाय. सरकारनं दुर्लक्ष केल्यामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप सुळे यांनी केला.विषारी दारूच्या घटनेनंतर चांगलंच राजकारण पेटलं आहे, या प्रकरणानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत, सत्ताधा-यांकडून बेकायदेशीर दारूचे अड्डे फोडले जातायत. तसंच या प्रकरणातील आरोपांवर कठोर कारवाईची मागणी देखील आता करण्यात येतीय.