English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात हायव्होल्टेज निवडणूक! 90 दिवसांत निवडणूक घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात हायव्होल्टेज निवडणूक! 90 दिवसांत निवडणूक घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

गोकुळ दूध संघावर अखेर प्रशासकाची नेमणूक.. सतेज पाटील-मुश्रीफांना सत्तेतून बाहेर काढण्याची भाजपची रणनीती असल्याची चर्चा आहे. अशातच आता 90 दिवसात गोकुळ दूधसंघाची निवडणूक घ्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून गोकुळ दूधसंघाला देण्यात आले आहेत.  प्रशासक नेमण्यावरुन कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: May 6, 2026, 06:12 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात हायव्होल्टेज निवडणूक! 90 दिवसांत निवडणूक घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Gokul Milk Union Election : संपूर्ण राज्याला दूध पुरवणारा कोल्हापूरचा बलाढ्य दूधसंघ. या दूधसंघाच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात असाव्यात, यासाठी मोठं राजकारण रंगतं. सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा डोळा असतो तो गोकूळच्या संचालकपदावर. म्हणूनच तर एकवेळ आमदारकी नको, पण गोकुळचं संचालकपद द्या, अशी म्हण कोल्हापुरात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात हायव्होल्टेज निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. 90  दिवसांत निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोल्हापूरच्या अर्थकारणाची जीवनवाहिनी असलेल्या गोकुळ दूध संघावर अखेर प्रशासकाची नेमणूक झाली आहे. तब्बल 65 वर्षांत आतापर्यंत कधीही अशी वेळ आलेली नव्हती. मात्र, या एका निर्णयाने जिल्ह्याच्या राजकारणात अक्षरशः भूकंप झाला आहे. हा फक्त प्रशासकीय निर्णय नाही तर सत्तेच्या पटावर टाकलेली मोठी राजकीय चाल असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच गोकुळ दूध संघावरील प्रशासक नियुक्ती बाबत हायकोर्टात याचिका करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. गोकुळ दूध संघावरील प्रशासक नियुक्तीच्या विरोधात याचिका करण्यात आली होती. शिवाय गोकुळ दूधसंघाची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर दुसरे संचालक मंडळ स्थापन होई पर्यंत निर्णय घेण्याचे अधिकार दूधसंघाकडे होते परंतु हा नियम काढून टाकण्यात आला. या विरोधातही याचिका करण्यात आली होती.  या दोन्ही मुद्द्यांवर हायकोर्टात याचिका करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले.

हे देखील वाचा...

पुणे पोलिस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय! मुंबईत जो कडक नियम आहे तोच कडक नियम आता पुण्यात लागू होणार

गेल्या आठवड्यात कोल्हापूर सर्किट बेंचने 1208 संस्थांविरोधातील याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत संघाची निवडणूक न घेण्याचे आदेश गुरुवारी (ता. 30) दिले आहेत. सहकार कायद्यात संचालक मंडळाची मुदत ज्यादिवशी संपेल तेव्हापासून संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती केली जाईल, अशी नवी तरतूद केली आहे. गोकुळ संचालक मंडळाची 4 मे रोजी संपणार होती. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक घेणे किंवा प्रशासकाची नियुक्ती करणे या दोन पर्यायांपैकी एकाची निवड करणे गरजेचे होते. आमदार शिवाजी पाटील यांनी गोकुळ दूध संघातील भ्रष्टाचार हा फडणवीस दरबारी पोहचवला होता.

गोकुळ दूध संघ कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हजारो शेतकऱ्यांचा आधार, मात्र आता या संस्थेवर पहिल्यांदाच प्रशासक बसला आहे.  इथूनच सुरू झालाय सत्तासंघर्षाचा नवा अध्याय. पाच वर्षांपूर्वी महाडिक गटाकडून सत्ता काढून घेत काँग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ यांच्या आघाडीने गोकुळवर वर्चस्व मिळवलं होतं. मात्र, आता प्रशासकाच्या एंट्रीनंतर पुन्हा एकदा सत्तेच्या हालचालींना वेग आलाय. गोकुळ म्हणजे केवळ दूध संघ नाही तर कोल्हापूरच्या अर्थकारणाच्या नाड्या हातात ठेवणारी सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपची रणनीती इथे स्पष्ट दिसत असल्याची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरू झाली.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सत्ता मजबूत करण्यासाठी भाजप आता पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरल्याचं चित्र आहे. मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री आणि स्थानिक नेतृत्व या सगळ्यांचं लक्ष गोकुळकडे केंद्रीत झाले. भाजप समर्थक आमदार शिवाजी पाटील यांनी थेट हसन मुश्रीफ यांच्यावर निशाणा साधत राजकीय वातावरण तापवलंय. तर, दुसरीकडे चौकशी यंत्रणांचा दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. असं असलं तरी हसन मुश्रीफ यांनी संयमाचा मार्ग स्वीकारलाय. निकाल लागेल तेव्हा गुलाल लावूनच बोलेन, असा स्पष्ट संदेश देत त्यांनी राजकीय शांतता राखण्याचा प्रयत्न केलाय.   तर दुसरीकडे गोकुळचे दुसरे नेते सतेज पाटील यांनी गोकुळ वर अवलंबून असणारा शेतकरी वर्ग सुरू असलेलं राजकारण पहात असल्याचं सांगत राजकारण करणाऱ्यांना इशारा दिला. 

काय आहे 'गोकुळ'च्या सत्तेचे राजकीय समीकरण

सध्याच्या सत्तासमीकरणात एक गोष्ट ठळकपणे समोर येतेय. सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांचा प्रभाव कमी केल्याशिवाय भाजपला गोकुळवर नियंत्रण मिळवणं कठीण आहे… आणि त्यामुळेच राजकीय, प्रशासकीय आणि संघटनात्मक पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरू आहे.. एकेकाळी सहकाराच्या तत्त्वावर चालणाऱ्या गोकुळमध्ये आता उघड राजकारण शिरलंय… प्रशासक नेमणूक ही फक्त सुरुवात आहे…हा मोठ्या सत्तासंघर्षाचा ट्रेलर आहे का? याचं उत्तर येणाऱ्या निवडणुकीत मिळणार आहे… कारण शेवटी निर्णय दूध उत्पादकांच्या हातात आहे… ते कोणाच्या पाठीशी उभे राहतात यावरच गोकुळचं भवितव्य ठरणाराय. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
High voltage election in Maharashtra politicsGokul Milk Union ElectionSupreme Court orders to hold elections within 90 daysगोकुळ दूध संघगोकुळ दूध संघ निवडणूक

इतर बातम्या

बस स्टॉपवर उभ्या एकट्या महिलेला 40 जणांनी छेडलं, 'ती...

भारत