/पुण्यात हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा! राष्ट्रवादीच्या दोन तगड्या उमेदवारांनी भरला अर्ज; खरा उमेदवार कोण? राजकीय सस्पेन्स वाढला

Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी महायुती, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल केले आहेत. अनेक ठिकाणी नाराजांची बंडखोरी पहायला मिळलाी. सर्वच पक्षांसमोर बंडखोरी रोखण्याचं मोठं आव्हान आहे. अशातच पुणे विधान परिषदेवरून राष्ट्रवादीत हायव्होल्टेज ड्रामा पहायला मिळाला. राष्ट्रवादी पक्षाकडून विक्रम काकडेंच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. तर, माजी आमदार सुनील टिंगरे यांनी देखील उमेदवारी अर्ज भरला. राष्ट्रवादी पक्षाचे दोन उमेदवरा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. यामुळे पुण्यात विधान परिषदेचा राजकीय सस्पेन्स वाढला आहे.
सर्वांचं लक्ष लागून असलेल्या पुणे विधानपरिषदेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे या दोघांचेही अर्ज दाखल केलाय. दोघांनी अर्ज दाखल केल्यानं राजकीय सस्पेन्स वाढलाय. पक्षाकडून विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे या दोघांनाही एबी फॉर्म देण्यात आलाय. मात्र पक्षाचा अधिकृत उमेदवार कोण असणार, हे अर्ज मागे घेतल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
काकडे पिता पुत्रांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवल्यानं पक्षाती निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराज असल्याची जोरदार चर्चा आहे. आयात व्यक्तीला उमेदवारी दिल्याने निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराज झाली. त्यांनी जिजाईवरील बैठकीत त्यांनी आपली नाराजीही बोलून दाखवली. मात्र, त्याचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. पक्षश्रेष्ठी विक्रम काकडेंच्या पाठिशी राहिले. त्यासाठी काकडे पिता-पित्राचा घाईघाईत पक्षप्रवेश देण्यात आला. यानंतर सुनील टिंगरे यांनीही अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी अर्ज भरला. पक्षातील अंतर्गत समीकरणे आणि स्थानिक राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन नेतृत्वाने अंतिम निर्णय राखून ठेवल्याचे बोलले जात आहे.
पुण्यात पाच जणांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. पुण्यात महाविकास आघाडी कडून दोन तर महायुतीकडून दोन जणांनी भरला विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. महायुतीकडून विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे यांनी अर्ज दाखल केला. महत्त्वाचं म्हणजे यात विक्रम काकडे यांना एबी फॉर्म देण्यात आला आहे तर सुनील टिंगरे यांना पर्यायी म्हणून डमी फॉर्म भरण्यास सांगितला. तर महाविकास आघाडी कडून श्रीकांत पाटील आणि तुषार कामटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर भाजप नेते प्रदीप कंद यांनी आपला अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला आहे.
राष्ट्रवादीच्या पुणे विधान परिषदेसाठी अदिकाच्या महिन्यातच सासरे बुवा जावयाचा मोठा गंमतीशीर योगायोग जुळून आला आहे. राष्ट्रवादीच्या या पारंपरिक जागेवर या पूर्वी सासरे अनिल भोसले दोनदा निवडून आलेत पण मध्यंतरी एका बँक घोटाळ्यात त्यांना ही जागा पक्षाकडून मिळणं तसंही शक्य नव्हतं. म्हणून मग ही जागा चक्क जावयानेच पटकावली. विक्रांत काकडे हे अनिल भोसले यांचे सख्खे जावई आहेत.
विक्रम संजय काकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करताना महायुतीतील प्रमुख पक्षांचे नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते जय पवार, भारतीय जनता पक्षाचे नेते व केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या व पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, शिवसेना पक्षाच्या नेत्या व महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे तसेच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) चे नेते व उपमहापौर पुरुषोत्तम वाडेकर उपस्थित होते. यावेळी महायुतीच्या सर्व घटक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात उपस्थिती दर्शवत उमेदवार विक्रम काकडे यांना शुभेच्छा दिल्या.
पुण्याच्या उमेदवारीवरून राष्ट्रवादीत नाराजीनाट्य रंगले आहे. यानंतर हे नाराजीनाट्य राजीनामा सत्रापर्यंत पोहचले आहे. पर्वती मतदारसंघाचे अध्यक्ष रामदास गाडे यांनी राजीनामा दिला आहे. संजय काकडे यांच्या मुलाला तिकिट दिलं म्हणून त्यांनी राजीनामा दिल्याचे समजते. दिपक मानकर सुनील टिंगरे यांना तिकिट द्या. गद्दारांना नको काकडे यांनीच त्यावेळी पक्षाचे नगरसेवक फोडले होते मग तरीही त्यांना प्रवेश का? गाडे यांचा पक्ष नेतृत्वाला खडा सवाल केला.