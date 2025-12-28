कोकणाला मोठा धोका! महाराष्ट्रात सुरु केली इटलीची अत्यंत विषारी रसायन कंपनी; इटलीतील लोकांनी आंदोलन करुन बंद पाडली कंपनी

Ratnagiri chemical plant claims toxic chemicals leaking from Italian machinery : कोकण म्हणजे स्वर्ग... स्वच्छ हवा, अथांग समुद्र किनारे, हिरवळ आणि निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असलेले कोकण जगभरातील पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. याचा कोकणाला मोठा धोका निर्माण करणारा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. लोकांनी आंदोलन करुन बंद पाडलेली इटलीतील अत्यंत विषारी रसायन कंपनी रत्नागिरीत उभारण्यात आली आहे.
पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याने इटलीने "पर्मनंट केमिकल" नावाची रासायनिक कंपनी बंद करण्यात आली. ही कंपनी बंद पाडण्यासाठी लोकांनी आंदोलन केले होते. याच बंद पडलेल्या इटलीतील धोकादाययक कंपनीचे महाराष्ट्रात पुनर्वसन केले जामार आहे. रत्नागिरीच्या लोटे परशुराम येथील येथील एमआयडीसीमध्ये हा कंपनीचा प्रकल्प सुरु केला जाणार आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणातील हवेच्या गुणवत्तेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
इटलीतील निर्बंध, न्यायालयीन कडकडी आणि प्रदूषणाच्या आरोपांना न जुमानता मिळालेल्या मंजुरीमुळे सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नैसर्गिकरित्या सुंदर कोकण प्रदेशात पेट्रोकेमिकल रिफायनरीजसारखे विनाशकारी प्रकल्प आणण्यासाठी आधीच प्रयत्न सुरू आहेत. रत्नागिरीच्या लोटे औद्योगिक वसाहतीत लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनी स्थापन करण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. या कंपनीची मुळे इटलीमध्ये आहेत, जिथे तिची मूळ कंपनी "मिटेन" विसेंझा शहरात कार्यरत होती. तेथे, कंपनीने "पर्मनंट केमिकल" नावाचे रसायन तयार केले, ज्याला PFAS देखील म्हणतात. तपासात असे दिसून आले की कंपनीच्या रासायनिक सांडपाण्याने जवळच्या जलस्रोतांना गंभीरपणे दूषित केले होते.
इटलीमध्ये केलेल्या अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की या दूषित पाण्याच्या सेवनाने रसायने मानवी शरीरात प्रवेश करतात आणि गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरतात. ही कंपनी दाट लोकवस्तीच्या परिसरात असल्याने, त्याचा जवळच्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर थेट आणि धोकादायक परिणाम झाला. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की 2018 मध्ये कंपनी कायमची बंद करण्यात आली. स्थानिक न्यायालयाने पर्यावरण प्रदूषणासाठी कंपनीच्या संचालकांना आणि अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली. आता, त्याच कंपनीने त्यांची यंत्रणा रत्नागिरीतील लोटे येथील लक्ष्मी ऑरगॅनिक येथे हलवली आहे. इटलीमध्ये बंदी घातलेले "कायमस्वरूपी रसायन" आता कोकणात तयार केले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप आहे.
तज्ञांच्या मते, PFAS ही अशी रसायने आहेत जी विघटित होत नाहीत. ती पाण्यात बराच काळ टिकून राहतात, ज्यामुळे मानवी शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक ठरतात. ते रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करतात आणि मूत्रपिंड आणि टेस्टिक्युलर कर्करोगाचा धोका वाढवतात. प्रजनन समस्या, थायरॉईड विकार, मुलांच्या वाढीवर परिणाम, वाढलेले कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब यासारखे गंभीर धोके त्याच्याशी संबंधित आहेत.